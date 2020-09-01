Новый Mercedes GLE теперь в кузове купе

Строго говоря, GLE нельзя назвать «купе» в привычном понимании этого термина. Все-таки у него насчитывается не две двери, а целых пять, если считать дверь в багажный отсек. Однако времена меняются. И теперь форма кузова определяет его тип. Спасибо компании Мерседес – как и во многом другом, здесь она остается законодателем моды.

Время перемен

Непривычное применение термина «купе» — далеко не единственное новшество в модифицированном GLE. По сравнению со своим предшественником, он стал заметно более просторным в салоне и вместительным в багажнике. Казалось бы, несколько сантиметров прироста – а уже появился запас свободного пространства у пассажиров заднего ряда. Багажное же отделение увеличилось на 70 литров. Ощутимая прибавка, которая становится заметной, если разложить сиденья заднего ряда.

В остальном Мерседес остался верен своим идеалам. Максимум роскоши в запланированном ценовом диапазоне, максимум комфорта и функционала. Три типа двигателя в линейке позволяют выбрать авто с желанным потенциалом мощности, а разные варианты оформления кузова и интерьера дают возможность сэкономить или сделать машину еще более роскошной.

В базовой версии новый GLE купе будет привлекать внимание спортивным стилем (в духе тюнинга AMG). Без доплаты автолюбители смогут получить черную расцветку и легкосплавные колесные диски со сдвоенными спицами. Внутреннее оформление в базе предполагает использование качественной искусственной кожи и микроволокна, а также наличие алюминиевых декоративных элементов.

Стандартное оснащение представлено несколькими пакетами опций:

«Память» — электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания.

«Зеркала» — автоматическое затемнение и электропривод боковых зеркал и освещение окружающего пространства.

«Комфорт» — система бесконтактного открытия двери багажного отделения.

«Парковка» — парктроник и видеокамера заднего вида.

Стоимость базовой версии с двигателем 300D и приводом 4MATIC, по данным официального дилера Мерседес в Новосибирске, начинается от 6,68 миллионов рублей.

За доплату устанавливаются система поддержания дистанции в автомобильном потоке, проекционный дисплей, шумоизолирующее и светопоглощающее стекло, подогрев сидений и подлокотников, тонировка и подсветка салона, а также камеры кругового обзора.

Дополнительный бонус

Для нового GLE купе предусмотрена бесплатная установка спутниковой противоугонной системы. Ее официальным оператором является хорошо знакомая россиянам компания Цезарь Сателлит. Она круглосуточно координирует действия пяти тысяч групп быстрого реагирования по всей стране.

Установка противоугонной системы предполагает возможность использования тревожной кнопки, а также контроль несанкционированного включения замка зажигания и буксировки (или погрузки на эвакуатор). Благодаря ей, злоумышленники не смогут воспользоваться украденными ключами для того, чтобы получить доступ к управлению автомобилем. А если им все-таки удастся осуществить угон, весь ущерб покроет специальная программа КАСКО.

Противоугонная система устанавливается бесплатно на автомобили, приобретенные в течение 2020 года (до 31 декабря). Это веский довод в пользу того, чтобы запланировать покупку на ближайшее время.