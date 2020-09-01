Новосибирцы пробили через онлайн-кассы чеков на сумму более двух трлн рублей

— Сформированные с использованием онлайн-касс чеки с QR-кодом, полученные при оплате услуг или покупке товаров, хранятся в информационном «облаке» налоговой службы. У граждан есть возможность получать и хранить их в электронном виде, что очень удобно при оформлении налоговых вычетов, — рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Новосибирской области Владимир Шаповалов.

Он подчеркнул, что чек можно получить на электронный адрес или на номер мобильного телефона.

В УФНС по Новосибирской области отметили, что покупатель может проверить достоверность выданного ему чека как на сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники», так и с помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС России», которое можно скачать в Google Play и App Store.

— Приложение позволяет хранить чеки в электронном виде, проверять их легальность и добросовестность продавца, а при необходимости – сообщать о нарушении. Если с покупкой что-то не так (не найден чек или указана неверная сумма), можно через приложение отправить жалобу в налоговые органы. Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную, — говорится в сообщении пресс-службы.

После обновления мобильного приложения появилась возможность получать кэшбэк на свой счет в виде бонусных баллов, а также участвовать в акциях и розыгрышах.

На 01.09.2020 парк зарегистрированной в Новосибирской области контрольно-кассовой техники составляет 70 тыс. единиц. С начала регистрации онлайн-касс (с 01.02.2017) в информационной системе налоговых органов учтено чеков на сумму 2,1 трлн рублей.

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