Новый терминал аэропорта Толмачево построит «АНТ ЯПЫ»

Завтра, 11 августа, в Новосибирской области будет подписан контракт о строительстве нового терминала Международного аэропорта «Толмачёво» им. А. И. Покрышкина, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В присутствии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова подписи под контрактом на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)» I очередь строительства поставят генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, генеральный директор ООО «АНТ ЯПЫ» Генджай Акай.

ООО «АНТ ЯПЫ» признано победителем тендера на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)». Стоимость контракта на строительство первого этапа площадью 56 тыс. кв. м составляет 13,672 млрд рублей. Завершить работы генеральный подрядчик должен во III квартале 2022 года.

Напомним, что ранее выполнен/завершен предварительный этап реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Толмачёво. Освобождена площадь под строительство нового пассажирского терминала, увеличено количество полос на въезд/выезд, а также вместимость парковочных мест для легкового автомобильного транспорта, модернизирована система освещения проездов и парковок.

Фото: Рендер предоставлен архитектурным бюро SPEECH