Кассация подтвердила незаконное требование платы за теплоэнергию

6 августа 2020 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержал решение антимонопольного органа о признании ООО «ТДиА» нарушившим пункт 10 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» путем взимания платы за передачу (транзит) тепловой энергии в отсутствие тарифа на данную услугу, утвержденного уполномоченным органом — департаментом по тарифам НСО, сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области. Отмечается, что ранее обществу также было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в Новосибирское УФАС России поступило обращение Сибирского главного управления Центрального банка РФ в отношении действий ООО «ТДиА» по препятствованию горячему водоснабжению объекта СГУ ЦБ РФ, требованию платы за транзит тепловой энергии и горячего водоснабжения в отсутствие у ООО «ТДиА» соответствующих тарифов, утвержденных департаментом по тарифам Новосибирской области, а также соответствующие материалы из прокуратуры Центрального района г. Новосибирска.

В УФАС подчеркнули, что ООО «ТДиА», являясь собственником сети, через которую осуществляется доставка горячего водоснабжения от поставщика к абоненту, препятствовала подаче горячей воды через свои сети путем перекрытия запорной арматуры.

— Это уже третья судебная инстанция, поддержавшая позицию антимонопольной службы в отношении неправомерных действий со стороны поставщика услуг, — рассказала заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

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