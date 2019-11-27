Новый вклад в тему Сити

Формирование макромасштабного центра на смену миниатюрному центру историческому — процесс, который прошли буквально все города на этапе превращения в полновесные мегаполисы. Новосибирск — не исключение. «Дрейф» городского ядра из кварталов новониколаевских времен в строну поймы Каменки поначалу был медленным, малозаметным для неспециалистов, но в с 2010-х обрел драйв и красивую конкретику. Мощными аккордами стали несколько зданий, особенно значительной была композиционная роль жилого комплекса «Флотилия», возведенного ГК «Дом-Строй». В роли титульного образа Новосибирска трио домов-кораблей переиграло даже Оперный театр — бессменного «открыточного короля» с полувековым правлением.

В 2019 году ГК «Дом-Строй» продолжила участие в «сити-строительстве»: еще одним архитектурным воплощением нового центра станет квартал на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти. Тут ГК «Дом-Строй» возводит ансамбль, который наглядно и многозначительно узаконит новый статус района, — жилой комплекс RICHMOND Residence.

RICHMOND Residence — это, пожалуй, самое значимое пополнение в списке премиумных объектов Новосибирска. Концентрация высококлассных решений тут тотальна: она распространяется и на архитектурный концепт, и на инженерно-техническую составляющую, на сервис и инфраструктуру. Словом, на все, что формирует понятие «стиль жизни».

Модернизм, отточенный до классики

По архитектурной выразительности RICHMOND Residence сопоставим с ЖК «Флотилия». Он фактически и задумывался в преемственности с этой новейшей новосибирской достопримечательностью. Впрочем, преемственность не означает буквального стилевого повтора. Эстетика RICHMOND Residence иная — напоминающая об архитектурных традициях Нью-Йорка и Чикаго. В пропорциях и архитектурной деталировке комплекса много цитат из этого города: от мотивов ар-деко 1930-х до модернизма диско-эпохи. И при таком веере образов эта чикагская стилистика смотрится единой и интуитивно узнаваемой даже для обычного прохожего. А архитектурные эрудиты оценят утонченный привет в адрес «Сиб-Чикаго» — прозвища Новосибирска, полученного им еще на заре прошлого века за сенсационные темпы урбанизации.

Прорабатывая облик комплекса, архитекторы очень аккуратно процитировали мотивы американского модернизма. Им удалось передать в чертах ансамбля и энергию чикагского стиля, и органику сибирского города. Мегаполисная выразительность силуэта и уют моноквартала планировочно едины еще с новониколаевской предысторией. Две башни высотой более 92 метров станут «восклицательными знаками» в сити-панораме, а пятиэтажный торгово-сервисный ярус, их объединяющий, образует этот самый моноквартал, наполненный коммерческими и деловыми площадями высокого класса. В нижнем ярусе комплекса разместятся офис управляющей компании, яркие ресторанные концепты, детский досуговый центр — все, что в совокупности формирует понятие «высокий класс жизни».

В проекте уже детально проработан SPA-центр — большой двухуровневый комплекс с уникальными дизайнерскими акцентами. Пожалуй, это будет один из самых эффектных брендов на новосибирском фитнес-рынке — и по оснащению, и по уровню сервиса, и по эстетической выразительности. Она тут на высоте: метафора целительной воды даже в дизайне светильников прописана — отражаясь в глади бассейна, светильники смотрятся как круги на воде. Словом, SPA-центр обладает потенциалом автономной «открыточной» достопримечательности. Что, в свою очередь, опять же вносит вклад в репутацию места. В блеск адреса, так сказать.

Блеск, образ сокровища, драгоценности — фундаментальные понятия для стиля ар-деко. Этот стиль обладает уникальным даром интеллигентной шикарности. И добавка тонкого шика новому центру — идеальный «витамин роста». В сообществе новосибирских архитекторов эту образную связку с эрой джаза и американскими мегаполисами оценивают весьма высоко.

— Апелляция к американскому модернизму середины 20 века — это, с точки зрения архитектурной сенсационности, не прорыв, но у этого стиля есть свое насыщенное обаяние, — рассуждает Артур Лотарев, главный архитектор ООО «АкадемСтройПроект», член Союза архитекторов России. — С хорошей детализацией, с проработанным дизайном всех элементов город в итоге может получить очень крепкий, знаковый объект с сильным коммерческим потенциалом.

Комфорт по вертикали и по горизонтали

Пешеходный трафик бизнес-центра и жилых блоков взаимно обособлен ради комфорта обеих сторон. На экстренные случаи в комплексе предусмотрена система так называемых «горизонтальных кроссов», но в штатном режиме людские потоки этих блоков деликатно разделены. Столь же обособлены от жильцов и гостей маршруты перемещения обслуживающего персонала. Комплексу такого масштаба и со столь насыщенной жизнью нужно немало обслуживающих специалистов. Их и будет в достатке. Вся сервисная механика огромного комплекса в равной мере спланирована безупречной и невидимой.

Маршруты перемещения жильцов тщательно проработаны с точки зрения безопасности и эргономики: двор-парк во внутреннем периметре моноквартала обустроен по канону car-free — чтобы пересечение пешеходов и автомобилей исключалось даже гипотетически. В свою очередь, высок и комфорт автовладельцев — зона встроенной парковки досягаема для бесшумных скоростных лифтов, так что пересесть в машину можно без уличной одежды — хоть в вечернем платье самого утонченного фасона. Встроенный паркинг в RICHMOND Residence спроектирован с запасом — 272 квартиры и 376 машиномест — и оборудован системой усиления, предусмотрены усилители GSM-сигнала. Мест хватит и автомобилям гостей комплекса, и вторым машинам семьи.

Парковочный вопрос тут вообще решен с почтением ко всем транспортным средствам. Например, кроме колясочных в списке мест общего пользования есть велосипедные и «скутерные». Ну, надо же как-то назвать места для хранения миниатюрного сити-транспорта: электросамокатов, скутеров, моноколес, сигвеев. Для этих очаровательных, но вполне техноемких машинок очень важен правильный режим хранения. И в RICHMOND Residence он отлично продуман.

RICHMOND Residence — яркий пример «брендированной» архитектуры. Столь насыщенная проработка образа характерна для высококлассных отелей. И отель — действительно значимая цитатная база, творчески задействованная при создании концепции RICHMOND Residence. Во-первых, тут немало композиционных элементов классического статусного отеля: крытая входная зона с изящной колоннадой, лобби-холл, ресепшен, внутренние пешеходные связи с ресторанной зоной и SPA-центром.

Даже сам бренд RICHMOND Residence — стильно-органичное заимствование из гостиничной топонимики 1920-30-х. Объединяющий башни торгово-сервисный блок, чей дизайн эффектно цитирует именно эту элегантную эпоху, — очень «вкусная», очень аппетитная добавка в городской сегмент street-retail, тут давно не появлялось новинок такого уровня. Простор свободных планировок, высокие потолки — такие площади пригодятся даже самым взыскательным по части локации брендам.

По мнению Максима Маркова, директора проектов ГК «ЁЛКА девелопмент», моноквартал — интересное решение и в градостроительном смысле, и в контексте интересов различных потребительских бизнесов.

— Да, сейчас пешеходный трафик этого района пока еще уступает «старому» центру. И некоторое время торгово-сервисный ярус комплекса, возможно, будет смотреться сделанным как бы «на вырост». Но, думаю, это ненадолго. Формат «плаза», совмещающий торговлю, ресторанное дело, офисы, рекреационные и фитнес-сервисы, — очень востребованное в долгосрочной перспективе предложение. Насколько я знаю, «Дом-Строй» всегда очень хорошо просчитывает экономику инфраструктурных элементов в своих проектах. Высокая транзитность и близость метро — тоже долгоиграющие факторы. Как и дальнейшее уплотнение района. Место размещения комплекса является универсально сильным аргументом. Как в плане транспортной интеграции и инфраструктуры, так и в плане синергии. В районе уже немало объектов, формирующих собой высокий уровень нового центра: «Флотилия» от того же застройщика, «Статус», жилой квартал на Декабристов от «Брусники». Пожалуй, единственное печальное исключение — это объект компании «Альфа-Капитал» — краснокирпичная высотка-брусок без всяких признаков архитектуры. Как такой объект появился в месте со столь высокой градостроительной ценностью — это вопрос без ответа. Будем надеяться, что это недоразумение в ближайшем будущем хотя бы скроется за промежуточной линией застройки, не будет заметно в большинстве ракурсов и не станет влиять на восприятие общей панорамы.

Широта перспектив и высота уровня

В конструктивном концепте RICHMOND Residence применено необычное для российской практики решение — так называемый горизонтально-контурный каркас. Все несущие элементы (колонны и пилоны) расположены по периметру башен, по их внешнему контуру. Это надежное решение замечательно сразу двумя дополнительными аспектами. Во-первых, все внутренние пространства дают дизайнеру буквально упоительную свободу: ни колонн, ни распорок. Высота потолков — 2,97 см. От трехметрового абсолюта проектировщики чуть-чуть отступили, чтобы усилить звукоизоляцию перекрытий. То есть звукоизолирующий слой (250 мм) тут готовый, стационарный. Не требующий усиления и гарантирующий акустический комфорт. Климатический комфорт тоже будет отменным: в каждой квартире спроектированы и установлены вентканалы под установку бризеров, которые обеспечат приток чистого воздуха.

Во-вторых, ритмичное чередование колонн на внешнем контуре естественно вписывается в архитектуру здания, придавая ему красивый рельеф, ощущение стройности, зрительно увеличивая высоту.

К слову, высота как эстетическая составляющая RICHMOND Residence имеет и буквальное — физическое — олицетворение. Комплекс — одна из самых значимых вертикалей в композиции нового центре города. Причем высота зданий имеет и потребительскую конвертацию: в виде укрупненного остекления верхних этажей, в виде пентхаусов на 24 и 25 этажах (с высотой потолков 3,57 см). Пентхаусы для здания такого масштаба — классическое решение. А конкретно тут его эффект подкреплен потенциалом места: комплекс стоит на рельефном максимуме улицы Кирова, потому обзор отсюда — самый обширный и, без преувеличения, самый визуально богатый. Отсюда видны все титульные, все самые эффектные элементы новосибирской панорамы: гладь Оби, новейший скайлайн левобережья, миниатюрные кварталы исторического центра, купол НОВАТа и его юный соперник на медиа-ниве — комплекс «Флотилия».

Это как раз тот случай, когда локация усиливает категориальный уровень здания, а само здание, будучи возведенным и обжитым, возвышает место «до себя». Квартира или бизнес-площади в таком месте — безупречный инвестиционные актив. На это работают и категориальный, и эстетический уровень строения. Который, кстати, практически не девальвируется: такие здания становятся классикой, непринужденно «перепрыгивая» титул архитектурного ретро — их эстетика выше скоротечной моды. Например, именно таким типом обаяния обладает знаменитый Стоквартирный дом — тоже мощный статусный маркер места.

По оценке Артура Лотарева, композиционный эффект комплекса RICHMOND Residence — роль общегородского уровня.

— Этот комплекс примечателен еще и тем, что исправляет собой градостроительные ошибки предшествующих лет, — поясняет Лотарев. — Например, смягчает последствия прежнего, весьма механистичного подхода застройщиков к этому важному району. Так, в изначальной концепции нового центра была прописана эспланада, сходящая от улицы Кирова к Оби. При нашем дефиците пешеходных рекреационных пространств это был бы очень важный элемент. Но эспланада, как говорится, «не сбылась»: аккурат на ее стартовой точке, в ее створе поставлен бизнес-центр «Время». Архитектурный уровень бизнес-центра «Время» я не оцениваю — скажу лишь, что такое здание могло бы стоять в абсолютно любой точке города. Не было никакой сверхпотребности в том, чтобы вбить этот «гвоздь» именно сюда. В итоге было потеряно больше, чем приобретено. А RICHMOND Residence своим появлением эту ошибку исправляет. Не тем, что возвращает шанс на создание эспланады (что потеряно, то, увы, потеряно), а тем, что дает месту масштаб и монументальность, усиливает его столичность. Квартал на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти — это практически последняя из знаковых точек в структуре нового центра Новосибирска. Подчеркну: последняя по очередности освоения, зато по композиционному приоритету она в топ-листе, на самой вершине. Фактически этот комплекс будет мощным «восклицательным знаком».

Проектная декларация на сайте http://gk-dom-stroy.ru/objects/documents/#obj6

Застройщик: ООО «Дом-Строй Сибирь»