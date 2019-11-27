Новосибирские ИТ-компании представили свою продукцию дилеру компании Caterpillar

На прошлой неделе состоялась питч-сессия с участием представителей новосибирских ИТ-компаний и официального дилера компании Caterpillar – ООО «Восточная техника», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. На ней компании представили свой научно-технический потенциал, предложения по системам безопасности и видеонаблюдения, контроля сервисного обслуживания, управлению технологическими процессами на горнодобывающем предприятии, а также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

«Восточная Техника» – официальный дилер компании Caterpillar с территорией обслуживания по Западной и Восточной Сибири, Якутии, Магадану, Камчатке, Чукотке, которая представляет на рынке весь спектр продукции компании Caterpillar, всемирно известного производителя горной, карьерной, строительной техники и машин для дорожного строительства, а также автономного оборудования для производства электроэнергии (газопоршневые и дизельные генераторы) и силовые установки Cat.

На данный момент территория, которую обслуживает компания «Восточная Техника», является самой большой дилерской территорией компании Caterpillar в мире и имеет 27 региональных подразделений и филиалов и более 900 сотрудников. Головной офис компании «Восточная Техника» находится в Новосибирске.

Фото с сайта vost-tech.ru