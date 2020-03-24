По данным оперативного штаба новых случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области нет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По состоянию на 21.00 23 марта в Новосибирской области выявлено четыре пациента с коронавирусом. Новых случаев заражения за прошедшие сутки не зафиксировано. Пациенты с подтвержденным диагнозом по-прежнему находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии.

Напоминаем, в регионе начали оформлять электронные больничные тем, кто находится на карантине по коронавирусу после возвращения из-за границы. Листок нетрудоспособности можно получить дистанционно. Также с 20 марта электронный больничный выдают тем, кто проживает вместе с такими людьми.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе остается стабильной. Заболевших за прошедшие сутки – 2 945 человек. Госпитализировано – 87 человек. Это традиционная ситуация для понедельника, когда люди обращаются за медицинской помощью после выходных.

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