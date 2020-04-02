Новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области не выявлено

По данным оперативного штаба на 11.00 2 апреля в Новосибирской области зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19, сообщили в пресс-службе штаба.

В штабе рассказали, что в детскую больницу №3 за сутки госпитализированы два ребенка с симптомами ОРВИ, они недавно вернулись в Россию. Троих детей выписали. Всего в больнице находятся 16 детей, прибывших из-за границы. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 11.00 находятся 40 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту была подтверждена коронавирусная инфекция.

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