«О чем молчат риэлторы ?!»

О том, как самостоятельно выгодно купить и продать квартиру. При этом экономя приличную сумму денег каждый раз покупая или продавая недвижимость.
15 ноября, с 17 до 19 часов, в Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, зд.57 (Администрация Центрального округа г. Новосибирска) пройдёт бесплатный офлайн семинар повышения грамотности в сделках с недвижимостью.
Приглашаем всех, кто хочет решить свои жилищные вопросы, сэкономить серьезную сумму денег, и познакомиться с технологиями покупки и продажи жилых объектов, которые применяют профессионалы рынка недвижимости в своей работе.
Семинар организован при поддержке НОО «Опора России» и Администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Центральному и Заельцовскому районам.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
Количество мест ограничено!
Дополнительная информация о семинаре по ссылке: http://nekludova.ru/
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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