«О чем молчат риэлторы ?!»

О том, как самостоятельно выгодно купить и продать квартиру. При этом экономя приличную сумму денег каждый раз покупая или продавая недвижимость.

15 ноября, с 17 до 19 часов, в Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, зд.57 (Администрация Центрального округа г. Новосибирска) пройдёт бесплатный офлайн семинар повышения грамотности в сделках с недвижимостью.

Прежде всего, семинар будет полезен тем, кто хочет самостоятельно продать или купить квартиру.

Так же для людей, которые захотят обратиться к специалистам по недвижимости. В программе курса предусмотрен информационный блок о том, как найти достойного специалиста и проконтролировать его деятельность.

Мероприятие будет полезно тем, кто периодически совершает сделки купли — продажи с объектами недвижимости, т.е. инвесторам

Тем, у кого объект недвижимости расположен в местности, где нет специалистов по недвижимости, и есть задача продать его.

Курс раскрывает суть работы специалиста по операциям с недвижимостью. И это возможность примерить на себя профессию, и сделать выводы, на сколько она вам подходит.

Приглашаем всех, кто хочет решить свои жилищные вопросы, сэкономить серьезную сумму денег, и познакомиться с технологиями покупки и продажи жилых объектов, которые применяют профессионалы рынка недвижимости в своей работе.

Семинар организован при поддержке НОО «Опора России» и Администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Центральному и Заельцовскому районам.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Количество мест ограничено!

Дополнительная информация о семинаре по ссылке: http://nekludova.ru/

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами