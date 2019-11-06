Новые направления в АПК получат господдержку в Новосибирской области

Принятым постановлением правительства Новосибирской области в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» предусмотрены новые направления государственной поддержки, финансируемые из областного бюджета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, в числе новых направлений – возмещение части затрат за проведение диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота в размере 70 % произведенных затрат, а также возмещение части затрат на закладку и уход за земляникой садовой с компенсацией в размере 20% от понесенных затрат. Еще одно новое направление – возмещение части затрат на проведение работ по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованиям земель сельхозназначения.

Документом предусмотрены изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета. Так, по направлению «Компенсация части затрат на приобретение и технический сервис технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства» изменений сразу несколько. Предельный размер поддержки увеличен с трех до пяти млн рублей. Кроме того, установлена поддержка при приобретении доильных установок – до 10 млн руб. Также предусмотрена господдержка в размере 50% на машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна, зерносушилки из расчета отпускной цены завода-изготовителя, но не более 6 млн рублей на одну приобретенную единицу.

Отмечается, что по направлению «Возмещение части затрат на приобретение молодняка племенных животных, в том числе пушных зверей и птицы» предусмотрена компенсация затрат в размере 30% стоимости (без НДС) племенного молодняка крупного рогатого скота мясных специализированных и молочных пород, приобретенного в племенных сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Новосибирской области. По направлению «Возмещение части затрат на приобретение оригинальных семян, за исключением элиты и суперэлиты» предложено включить компенсацию части затрат на приобретение оригинальных семян для субсидирования, так как данная категория семян не включена в перечень, подлежащий субсидированию из федерального бюджета.

В региональном правительстве подчеркнули, что новыми и обновленными мерами господдержки сельхозпроизводители смогут воспользоваться уже в этом году.

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