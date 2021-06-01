Объем инвестиций в основной капитал в Новосибирской области вырос на 40%

По данным Новосибирскстата в 1 квартале 2021 года использовано 51,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, на 40,5% выше уровня января – марта 2020 года.

По информации минэкономразвития региона, наибольшую долю в общем объеме инвестиций в основной капитал составили затраты, направленные на приобретение транспортных средств, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты – 47%; на строительство и реконструкцию зданий и сооружений – 44,6 %, в том числе жилые здания и помещения -23,3 %.