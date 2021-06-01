Объем инвестиций в основной капитал в Новосибирской области вырос на 40%

По данным Новосибирскстата в 1 квартале 2021 года использовано 51,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, на 40,5% выше уровня января – марта 2020 года.
По информации минэкономразвития региона, наибольшую долю в общем объеме инвестиций в основной капитал составили затраты, направленные на приобретение транспортных средств, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты – 47%; на строительство и реконструкцию зданий и сооружений – 44,6 %, в том числе жилые здания и помещения -23,3 %.
— Значительная часть инвестиционных вложений в экономику области осуществлена крупными и средними организациями – 30,5 млрд. рублей. Финансирование инвестиций в основной капитал осуществлялось в основном за счет собственных средств – 68,8% общего объема. Из привлеченных источников финансирования 10% составили средства бюджетов всех уровней, в том числе из федерального бюджета использовано 2,7%, из регионального бюджета – 6,6%, из местных бюджетов – 0,7%, — сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: pixabay.com автор: stevepb
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