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ВТБ бесплатно застрахует детей от онкологических заболеваний

  • 01/06/2021, 14:22
В День защиты детей ВТБ запускает программу бесплатного страхования от онкологических заболеваний для детей, родители которых получают государственные «детские» выплаты на карту «Мир» банка ВТБ.

Новости компанийСтраховка покрывает медицинское сопровождение и обеспечение лекарствами заболевшего ребенка, транспортные расходы, поиск врача и клиники для проведения операции и при необходимости — операцию по трансплантации костного мозга и поиск донора. Уникальный для российского рынка проект может спасти жизни сотен российских детей.

Ежегодно онкологические заболевания выявляют у 4,5 тыс. российских детей. В подавляющем большинстве случаев детская онкология поддается лечению, однако требует дорогостоящих препаратов и операций. Для помощи в решении этой проблемы ВТБ с 1 июня запускает бесплатное оформление страховок на случай онкологического заболевания всех детей, родители которых получают детские выплаты на карту платежной системы «Мир», эмитированную ВТБ. В том числе программа коснется новых клиентов банка, которые выпустят карту «Мир» ВТБ на физическом носителе или в цифровом варианте и оформят ее для зачисления детских пособий от государства.

Сегодня более 2,5 млн граждан России получают от государства пособия на детей. Все адресаты «детских» выплат и пособий от государства могут воспользоваться бесплатным годовым онкострахованием на своих детей, если оформят их зачисление на карту «Мир» ВТБ. После получения «детской» выплаты банк в SMS предложит клиенту подключить бесплатную годовую страховку. Защита будет активирована со следующего календарного месяца после согласия клиента на оформление страховки и начнет действовать через месяц. Например, если выплата на ребенка была перечислена в июле и родитель сразу активировал страховку, то страховая защита будет действовать с начала сентября.

Страховка покрывает лечение большинства новообразований и предусматривает терапию «под ключ», в том числе проведение операций, поиск донора костного мозга, авиабилеты для больного ребенка и сопровождающего взрослого. Подробные условия страхования и информация об активации страхового полиса размещены на сайте ВТБ.

«Онкострахование детей – уникальный проект на российском рынке. Мы оказываем дополнительную поддержку семьям с детьми в самом важном вопросе – вопросе детского здоровья. В большинстве случаев детская онкология поддается лечению при условии своевременной диагностики и грамотной организации медицинской помощи, доступа к необходимым лекарствам и реестрам доноров костного мозга, если требуется трансплантация. К сожалению, у родителей не всегда хватает для этого ресурсов. Поэтому всем гражданам, которые будут получать государственные выплаты на детей на карты «Мир» ВТБ, мы с 1 июня предлагаем оформить такую страховку бесплатно. Это поможет спасти сотни детских жизней», — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Основатель и генеральный директор компании «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер отмечает:

«К сожалению, с детской онкологией может столкнуться любая семья. В этих случаях крайне важно оперативно принять меры, вовремя получить доступ к высококвалифицированной медицинской помощи, независимо от достатка родителей или региона проживания. Наш совместный проект с ВТБ — еще один шаг в направлении решения абсолютно всех вопросов в случае выявления таких заболеваний. Мы искренне благодарны ВТБ за поддержку российских семей в этом жизненно важном деле».

«Проблема детской онкологии в России, как и во всем мире, стоит достаточно остро. Только у нас, в Центре Димы Рогачева, ежегодно бывает более 12 тысяч госпитализаций, за первичной консультацией в прошлом году обратились более 26 тысяч человек, в 2019 году — 36 тысяч. По счастью, современные технологии позволяют вылечить большую часть пациентов — при условии своевременной диагностики и использования всего необходимого арсенала медицинской помощи. Так, по нашим оценкам, к 2024 году число окончательно выздоровевших пациентов детского возраста в России составит 86%, что сопоставимо с общемировыми показателями. И, тем не менее, пока еще рано говорить о победе над детским раком. Поэтому запуск бесплатной страховки от ВТБ (ПАО) на случай обнаружения онкологического заболевания у ребенка — это важнейшая инициатива, которая должна помочь обеспечить равный доступ к передовым медицинским технологиям для детей по всей России. В комплексе с поддержкой банком других проектов, направленных на борьбу со злокачественными болезнями у детей, в том числе фонда «Наука — детям», это позволит значительно увеличить шансы на жизнь для юных пациентов», — рассказала директор НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, профессор Галина Новичкова.

Чтобы оформить бесплатную страховку, необходимо получить любое детское пособие из перечня выплат/пособий, участвующих в программе, на карту «Мир» ВТБ и активировать полис.

Страховым случаем является потребность в лечении злокачественного новообразования, которое было впервые диагностировано или о котором стало известно впервые в течение периода страхования. Чтобы заявить о страховом случае, необходимо обратиться в страховую компанию, предоставляющую сервис. Участниками программы не могут стать родители, чей ребенок уже проходит лечение или нуждается в лечении от онкологии на момент получения выплаты.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы дети ВТБ бесплатная страховка банки


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