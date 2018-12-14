Объем страховых сборов АО «Д2 Страхование» за девять месяцев превысил 579 млн рублей

Размер активов компании на 1 октября 2018 года составил свыше 1,6 млрд руб., капитал – более 0,7 млрд руб. (+21% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). За 9 месяцев 2018 года «Д2 Страхование» заключила более 150 тысяч договоров страхования, сообщили в пресс-службе страховой компании.

В компании отметили, что в целом по рынку рост сборов страховых премий находится на уровне 14%, а основными его источниками послужили life-страхование (+40,7%) и страхование от несчастного случая (+30,3%).

— При этом динамику продаж «Д2 Страхования» обеспечивает прежде всего страхование от несчастного случая (+82,6%), ставшее новым драйвером в структуре страховых сборов компании наряду со страхованием имущества физических лиц. На долю данных видов приходится около 80% страхового портфеля, — рассказали в «Д2 Страхование».

По итогам 9 месяцев 2018 года «Д2 Страхование» сохраняет позиции в ТОП-20 по объему сборов по страхованию имущества физических лиц (кроме транспортных средств), а по страхованию от несчастных случаев и болезней вошла в ТОП-40 российских страховщиков, поднявшись на 11 позиций по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Компания также входит в ТОП-40 по страхованию финансовых рисков.

По уровню обслуживания и качеству услуг «Д2 Страхование» входит в ТОП-5 первой лиги народного рейтинга страховых компаний, публикуемого banki.ru. Данный рейтинг строится на основе отзывов посетителей этого портала.

АО «Д2 Страхование» работает на страховом рынке более 25 лет. Сегодня компания ориентируется на комплексное развитие в канале В2В, включая банкострахование и цифровой ретейл. «Д2 Страхование» основана в Новосибирске, но обслуживает клиентов из 200 городов по всей России, за последние шесть лет заключено более 2 млн договоров страхования. В сегменте банкострахования компания входит в ТОП-10 по страхованию имущества физических лиц и в ТОП-25 – по страхованию жизни и здоровья заемщиков. Рейтинг надежности (RAEX) на уровне «ruBBB+». Мажоритарным акционером «Д2 Страхования» является Игорь Ким, акционер и генеральный директор компании – Юрий Вавилов.

Фото: пресс-служба компании