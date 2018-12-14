Новосибирцы больше всех в стране тратят на сотовую связь

В Новосибирске оказался самый высокий средний онлайн-платёж за мобильную связь среди городов-миллионников — 475 рублей (в среднем по стране платеж составляет 289 рублей). При этом, за год новосибирцы стали платить в 2 раза больше. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив расходы пользователей на повседневные услуги — мобильную связь, домашний интернет и платное телевидение.

Что касается интернета и ТВ, то пока жители Новосибирска тратят меньше других россиян. Средний онлайн-платёж новосибирцев за доступ к сети за год увеличился примерно на 20% — до 382 рублей. Несмотря на рост, это самый низкий показатель среди городов России. В целом по стране он заметно больше — 538 рублей. А самый большой средний чек за домашний интернет — в Красноярске (868 рублей).

Средний чек новосибирцев за платное телевидение и онлайн-кинотеатры уменьшился за год примерно в 1,7 раза — до 751 рубля. Это самый низкий показатель среди городов России — и заметно меньше, чем в целом по стране (1035 рублей). А больше всего на платное телевидение и онлайн-кинотеатры тратят в среднем за раз жители Перми — 1291 рубль.

Фото: pixabay.com, автор- kaboompics