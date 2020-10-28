Объем выдач ипотеки в Новосибирской области за год вырос на 69%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в сентябре 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на 424 млрд руб., что на 82% больше, чем в сентябре прошлого года. Такой объем выдач является историческим рекордом для российской банковской системы. Прошлый рекорд был установлен в августе текущего года (372 млрд руб.), сообщили в пресс-службе Бюро.

Отмечается, что в III кв. выдачи ипотеки составили 1,15 трлн руб. Это на 72% больше, чем в июле-сентябре 2019 года. За 9 месяцев выдачи превысили 2,57 трлн руб., что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средний размер ипотечного кредита в III кв. 2020 года составил 2,53 млн рублей, что на 294 тыс. рублей больше, чем в июле-сентябре 2019 года. Средний срок кредитования в этом квартале впервые достиг 200 месяцев. В аналогичный период прошлого года он составлял 194 месяца. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК — платежи по основному долгу, уплата процентов, иные сборы и комиссии) в сентябре осталась на уровне 9% годовых (в сентябре 2019 года – 11,2% годовых).

Отдельные регионы продемонстрировали в сентябре двукратный рост объемов ипотечного кредитования по сравнению с сентябрем прошлого года. В их числе Москва (рост на 101%), Югра (108%), Красноярский край (105%), Пермский край (99%) и Ленинградская область (95%).

В Новосибирской области банки выдали ипотечных кредитов на 10 млрд рублей. Это на 21% больше, чем в августе 2020 года и на 69% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Рекордные объемы выдач ипотечных кредитов обусловлены в первую очередь низкой процентной ставкой, которая сформировалась благодаря программе льготной ипотеки на новостройки и снижению ключевой ставки. Низкие ставки в свою очередь привели к росту стоимости квадратного метра и средней суммы ипотечного кредита, что также сказалось на объемах кредитования. При этом несмотря на то, что ипотечные кредиты сегодня небывало дешевые, рост цен на недвижимость и снижение реальных доходов населения привели к тому, что ипотечный кредит граждане стали брать на рекордно длительный срок, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23