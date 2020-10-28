Сборы страховщиков Сибири и Дальнего Востока по всем видам страхования выросли на 15,5%

По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Сибири и Дальнего Востока за первое полугодие 2020 г. по всем видам страхования выросли на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 62 млрд руб, сообщили в пресс-службе АО «АльфаСтрахование».

Отмечается, что наибольший рост продемонстрировал сегмент страхования жизни, сборы в котором составили 18,7 млрд руб. против 14 млрд руб. годом ранее (+32,7%). Также положительную динамику показали сегменты накопительного и кредитного страхования +23,6% (с 8,4 млрд руб. до 10,3 млрд руб.), ДМС + 7,9% (с 4,1 млрд руб. до 4,5 млрд руб), ОСАГО +6% (с 14,8 млрд руб. до 15,7 млрд руб.) и каско +3,2% (с 5 млрд руб. до 5,2 млрд руб.)

Отрицательная динамика наблюдается в страховании финансовых рисков (-43% – с 677 млн руб. до 386 млн руб.) и имущества физических лиц (-5,8% – с 2,6 млрд руб. до 2,5 млрд руб.).

В пресс-службе подчеркнули, что сборы «АльфаСтрахование» в регионе в январе-июне увеличились на 23,1% – с 5,5 млрд руб. до 6,7 млрд руб. Компания занимает вторую позицию в рейтинге крупнейших страховых компаний Сибири и Дальнего Востока с долей рынка 10,9% против 10,2% за аналогичный период прошлого года.

Наиболее высокими темпами росли сборы компании в сегменте накопительного и кредитного страхования – рост составил 62,9%, сборы превысили 240 млн руб. Сборы по страхованию жизни увеличились за январь-июнь 2020 г. на 38,3% – с 1,3 млрд руб. до 1,8 млрд руб. По каско портфель вырос на 30,4% — со 535 млн руб. до 702 млн руб., рост по ДМС составил 15% – с 390 млн руб. до 455 млн руб.

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