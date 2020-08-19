Объемы экспорта сибирского леса за рубеж сокращаются

С прошлого года отмечается тенденция по снижению поставок непереработанной древесины, прежде всего, в Китай, до этого выступавший основным покупателем леса из Сибирского федерального округа. Как сообщил в рамках пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника Сибирского таможенного управления (СТУ) Дмитрий Колыханов, российским предприятиям стало выгодно экспортировать переработанную древесину.

— Все больше предприятий заинтересованы в глубокой переработке леса и вывозе уже готовых изделий, — говорит Дмитрий Колыханов. — Это выгодно и по цене: не облагается вывозными пошлинами. Необработанный лес подлежит обложению, предприятия несут дополнительные затраты. Кроме того, контрольные мероприятия в большей мере затрагивают именно необработанный лес, установление сухости, объем вывозимой древесины. Когда мы знаем степень переработки леса, к предприятию меньше вопросов.

По словам замначальника СТУ, в данном случае причина сокращения, помимо рентабельности самих предприятий, в первую очередь, продиктована государственной политикой.

— Я бы не стал связывать напрямую с пандемией, — говорит Колыханов. — Это результат системной работы на государственном уровне, именно нацеленной на усиление контроля экспортируемых лесоматериалов.

По информации СТУ, общий объем экспорта лесоматериалов, задекларированных в таможенных органах Сибирского таможенного управления (СТУ), в 1 полугодии 2020 года снизился на 8,5% и составил 1 млрд 191 млн долларов США. Поставки в Китай сократились на 9,9% (1,1 млрд долларов США). Экспортные поставки обработанных лесоматериалов составили 7,8 млн кубических метров на 1 млрд 57 млн долларов США (уменьшение в физическом и стоимостном объемах на 7,8% и 4,8%). Физический и стоимостной объем необработанного леса снизился на 31% и 29,8% соответственно и составил 1,3 млн кубических метров стоимостью 134,3 млн долларов США.

Внешнеторговый оборот по СФО за 1 полугодие 2020 года составил 18,5 млрд долларов США и, по сравнению с 1 полугодием 2019 года, уменьшился на 21,3% — в связи со снижением активности участников внешнеэкономической деятельности в условиях пандемии, уточняет пресс-служба СТУ.

За 1 полугодие 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, стоимостной объем экспорта СФО уменьшился на 4,6 млрд долларов США (на 24,5%), в первую очередь, за счет уменьшения поставок: угля каменного — в страны дальнего и ближнего зарубежья; алюминия необработанного — более всего в Швейцарию и Японию; меди — в Нидерланды и Германию; нефти сырой и нефтепродуктов сырых — прежде всего, в Республику Корея, Китай, Японию и Новую Зеландию; нефтепродуктов (кроме сырых) — в Нидерланды и Швецию; кокса из каменного угля — прежде всего, за счет снижения поставок в Украину в Индию. Кроме того, в 1 полугодии 2020 года отсутствует декларирование поставок никеля в Нидерланды (в 1 полугодии 2019 года задекларированы поставки никеля стоимостью 503 млн долларов США).

Наряду с общим сокращением стоимостного объема экспорта отмечается рост объемов поставок: пшеницы — более всего в Казахстан, Монголию, Турцию, палладия необработанного в виде порошка — в Соединенное Королевство, полимеров пропилена — в Чехию, Литву, Польшу, масла рапсового — в Китай.

В текущем периоде, по сравнению с 1 полугодием 2019 года, стоимостной объем импорта СФО уменьшился на 375,9 млн долларов США (на 8%), прежде всего, за счет уменьшения поставок: оксида алюминия — из Украины, Бразилии и Ирландии; летательных аппаратов и их частей — из США; изделий из черных металлов (трубы, трубки, профили, металлоконструкции, емкости, пружины и другие изделия из черных металлов) — из Китая, Республики Беларусь, Германии, Соединенного Королевства; машин для перемещения, трамбования грунта, руд — из Финляндии, Китая, Швеции, Германии; предметов и принадлежностей к одежде трикотажных — из Китая, проката плоского из железа или нелегированной стали — из Китая; угля каменного — из Казахстана; шин и покрышек пневматических резиновых — из Японии, США и Республики Беларусь; пека и кокса пекового — из Китая; бульдозеров самоходных — из Швеции, Таиланда и США; обуви — из Китая.

Наряду с общим сокращением стоимостного объема импорта отмечается рост объемов поставок: машин и промышленного оборудования с электрическим или неэлектрическим нагревом — из США, Финляндии, Франции, Германии; машин и механизмов, имеющих индивидуальные функции, — более всего из Соединенного Королевства, Польши, Чехии, Швейцарии; прочих катализаторов на носителях — прежде всего, из Японии; насосов воздушных и жидкостных — из США и Китая; готовых текстильных изделий прочих (включая маски медицинские для лица) — в основном из Китая; фруктов (бананов, цитрусовых, абрикосов, прочих фруктов) — большей часть.из Эквадора, Египта, Турции, Узбекистана.

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