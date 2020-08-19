Сибирские удобрения экспортируют в самые отдалённые уголки планеты

Стали известны новые страны-партнёры России, покупатели отечественной продукции химпрома. По информации Сибирского таможенного управления, список в первой половине 2020 года пополнился рядом стран Африки и Латинской Америки. Одним из основных направлений экспорта стали удобрения.

— В экспорте появились такие страны, как Гана, приобретающая мочевину и сульфат аммония. Затем — Мали, Сальвадор (минеральные удобрения), Парагвай (торф и удобрения), Мальта (каменный уголь и корм для животных), Западная Сахара (каменный уголь), Мадагаскар (корм для рыб), — приводит данные замначальника СТУ Дмитрий Колыханов. — Страны импорта пополнились Мозамбиком (чёрный чай), Андоррой (двигатели переменного тока), Руандой (кофе), Виргинскими островами (сера), Кувейтом (приборы).

При этом в СТУ отмечают снижение общего объёма товарооборота, экспорта и импорта СФО, что вызвано, как ситуацией с пандемией коронавируса, так и другими тенденциями в мировой экономике.

— Все факторы так или иначе взаимосвязаны, —сообщают в ведомстве. — Это пандемия, это в целом какие-то тенденции и тренды, которые есть в экономике, это курс доллара по отношению к европейским валютам. Это — падение спроса на товары народного потребления. Если в самом начале мы не фиксировали какого-то снижения по товарам народного потребления, то сейчас можем его фиксировать, что, может быть связано с падение спроса на определённые группы товаров.

По информации отдела по связям с общественностью СТУ За 1 полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года стоимостной объём экспорта СФО уменьшился на 4,6 млрд долларов США (на 24,5%), прежде всего, за счет уменьшения поставок: угля каменного в страны дальнего и ближнего зарубежья, алюминия необработанного — более всего в Швейцарию и Японию, меди — в Нидерланды и Германию, нефти сырой и нефтепродуктов сырых, прежде всего в Республику Корея, Китай, Японию и Новую Зеландию; нефтепродуктов, кроме сырых — в Нидерланды и Швецию, кокса из каменного угля, прежде всего, за счёт снижения поставок в Украину в Индию.

Кроме того, в 1 полугодии 2020 года отсутствует декларирование поставок никеля в Нидерланды (в 1 полугодии 2019 года задекларированы поставки никеля стоимостью 503 млн долларов США).

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