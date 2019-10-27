Объемы внешней торговли Новосибирской области снизились

По данным Федеральной таможенной службы, в I полугодии 2019 года внешнеторговый оборот товаров хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Новосибирской области, составил 2127,6 млн. долларов США, сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 259,3 млн. долларов США (в I полугодии предыдущего года отрицательное – 2 млн. долларов США). Основными партнерами по внешнеторговой деятельности остаются страны дальнего зарубежья – 78% всего товарооборота.

— По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы внешней торговли снизились: экспорт – на 5%, импорт – на 26% и соответственно составили 1193,5 и 934,1 млн. долларов США. Половину экспорта товаров составляют топливно-энергетические (в основном каменный уголь), почти четверть приходится на машины, оборудование и транспортные средства, 8% – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного). Среди импортных товаров преобладали машины, оборудование и транспортные средства (38% всего объема), продукция химической промышленности, каучук (17%), текстиль, текстильные изделия и обувь (14%), — отметили в Новосибирскстате.

Внешнеторговый оборот транспортных услуг, по данным статистической отчетности, в I полугодии 2019 года сложился в размере 354,6 млн. долларов США. Основной объем приходится на воздушный транспорт, его доля составила 86,5% (306,7 млн. долларов США), доля железнодорожного транспорта – 11,3% (40,2 млн. долларов США). В структуре внешнеторгового оборота транспортных услуг традиционно доминируют операции со странами дальнего зарубежья (95,3% общего объема), из них 16% занимает Китай, 12% – Германия, 9,3% – Италия, 5% – Кипр и 4,9% – Корея (КНДР).

Фото: pixabay.com, автор- Brett_Hondow