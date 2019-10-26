Глава Черепановского района подал в отставку

Глава Черепановского района Аркадий Звонков покидает пост по собственному желанию. Об этом стало известно во время совещания с активом района, которое прошло в городе Черепаново 26 октября, сообщила пресс-служба правительства. Губернатор Андрей Травников поддержал это решение и поблагодарил Звонкова за работу, за вклад в развитие Черепановского района и Новосибирской области.

Аркадий Звонков назначен на должность главы территориальной администрации Черепановского района в июне 2004 года. В декабре того же года избран главой района.

Секретарь политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Черепановского района.

Фото: с сайта cherepanovo.nso.ru