Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Глава Черепановского района подал в отставку

  • 26/10/2019, 19:51
Он возглавлял район почти 15 лет.

Глава Черепановского района Аркадий Звонков покидает пост по собственному желанию. Об этом стало известно во время совещания с активом района, которое прошло в городе Черепаново 26 октября, сообщила пресс-служба правительства. Губернатор Андрей Травников поддержал это решение и поблагодарил Звонкова за работу, за вклад в развитие Черепановского района и Новосибирской области.

Аркадий Звонков назначен на должность главы территориальной администрации Черепановского района в июне 2004 года. В декабре того же года избран главой района.

Секретарь политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Черепановского района.

Фото: с сайта cherepanovo.nso.ru

Популярное с сайта

Морское трио в сборе

Морское трио в сборе

25/10/2019, 16:39
ГК «Дом-Строй» завершила строительство жилого комплекса «Флотилия» — ансамбля, ставшего, пожалуй, самым ярким архитектурным событием новейшей градостроительной истории Новосибирска.
Проект бюджета-2020 внесен на рассмотрение в заксобрание региона

Проект бюджета-2020 внесен на рассмотрение в заксобрание региона

25/10/2019, 16:32
Прогнозируется, что доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 млрд рублей.
Очередная организация в регионе оштрафована за нарушения антикоррупционного законодательства

Очередная организация в регионе оштрафована за нарушения антикоррупционного законодательства

25/10/2019, 16:28
Прокуратура Первомайского района г. Новосибирска Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Актуальный разговор

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

Все материалы
Новости

За девять месяцев новосибирцам оказано платных услуг на сумму более 124 млрд. рублей

26/10/2019, 09:48

Лидеры ЕР и КПРФ «поделили» область и областной центр

25/10/2019, 22:32

На Тяжстанкогидропрессе сменился гендиректор

25/10/2019, 19:52

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

25/10/2019, 18:43

НАЗ им. В. П. Чкалова отправил два первых мотоотсека для нового бомбардировщика

25/10/2019, 17:47

Морское трио в сборе

25/10/2019, 16:39

Проект бюджета-2020 внесен на рассмотрение в заксобрание региона

25/10/2019, 16:32

Очередная организация в регионе оштрафована за нарушения антикоррупционного законодательства

25/10/2019, 16:28

Эксперты изучили траты новосибирцев на личное авто

25/10/2019, 16:04

В Сибири будет создан лекарственный кластер

25/10/2019, 14:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Морское трио в сборе

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска