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Область готовится к рефинансированию займов

А также надеется на новую отсрочку погашения бюджетных кредитов.
  • 21/10/2019, 19:07
Автор: Юлия Данилова
Область готовится к рефинансированию займов

— В 2020 году наступают сроки возврата бюджетных кредитов и гашения облигационных займов по эмиссиям, которые мы выпускали в предшествующие годы. У нас будет большой объем работы по рефинансированию этих обязательств, мы будем привлекать кредиты коммерческих банков, — сообщил на заседании правительства области министр финансов региона Виталий Голубенко.

При этом он напомнил, что область максимум может занять на реструктуризацию 2.4 млрд рублей, так как иначе выйдет за пределы рамок установленные федеральным бюджетом в соглашении о реструктуризации бюджетных кредитов 2017 года. Напомним, в 2014-2015 годах область получила из федерального бюджета почти 15 млрд рублей бюджетных кредитов на замещение кредитов коммерческих банков.

— Если говорить о долговой политике концептуально, то наша задача сегодня не столько снижение гослолга — предпосылок для этого нет, сколько сохранение его объема и снижение показателя долговой нагрузки за счет повышения собственных доходов. Таким образом будет снижаться его влияние на сбалансированность бюджета, — заявил министр.

Голубенко также отметил, что в 2020 году Минфин РФ должен принять решение о продлении срока реструктуризации бюджетных кредитов до 2029 года для субъектов федерации, где темп рост собственных доходов опережал темп роста инфляции. В Новосибирской области в 2018 и 2019 году эти критерии выдерживаются, поэтому министр ожидает, что в отношении региона такое решение будет принято и он получит новую отсрочку.

По итогам 2019 года бюджетные кредиты Новосибирской области оценочно составят 17,6 млрд рублей, рыночные обязательства — 26,55 млрд. В 2020 году — 16,1 млрд и 33,1 млрд, в 2021 году — 13,1 млрд и 36 млрд, в 2022 году — 10,1 млрд и 39 млрд.

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