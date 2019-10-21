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Медиашкола НКО проведет практикум для общественников в Новосибирске

  • 21/10/2019, 19:36
24 октября в информационно-выставочном центре НГУАДИ пройдет первый в новом образовательном сезоне Практикум Медиашколы НКО.

Участников ждут бесплатные лекции от медиаспикеров федерального и международного уровня, а также возможность проявить себя в деловой игре.

Практикум Медиашколы НКО — это уникальная офлайн площадка федерального образовательного проекта для журналистов и общественников. Он реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Большая часть программы  — 10 лекций — проходит онлайн. И всего 4 региона России за год примут у себя выступления специалистов в медиа и экспертов в общественной деятельности. Первой стала  Новосибирская область!

24 октября перед участниками Практикума выступят 2  спикера.  Первый — Кирилл Кирьянов, заместитель руководителя ТОК, поделится опытом, как рассказывать захватывающие истории через видео в своей лекции “Как делать «вирусняк» из социальных историй”.

Второй эксперт — Чингис Бальбаров. Чингис занимается SMM общественной организации  WWF Россия. Социальные сети в мире дикой природы стали очень важны. Все подробности в лекции “Даже лайк помогает: как ведёт соцсети WWF России”.

Полученные знания общественники смогут отработать в этот же день. После лекций начинается деловая игра — это уникальный интерактивный совместный формат работы спикеров Практикума и его слушателей. Советы экспертов помогут взглянуть на идею и вашу работу по-новому.

Принять участие в Практикуме Медиашколы НКО может любой желающий. Зарегистрироваться можно по этой ссылке, количество мест ограничено.

Получить еще больше знаний можно в онлайн-образовательной программе Медиашколы НКО.  Присоединиться к ней можно в любой момент на сайте.  Записи всех лекций сохраняются в социальных сетях, а в личном кабинете можно найти практические домашние задания по темам.  Выполнять их нужно не только для закрепления материала. 5 победителей по итогам всех заданий получат однодневную стажировку в Москве в крупных НКО и федеральных редакциях, а также индивидуальные рекомендации ведущих медиаменеджеров и общественников России. Все участники проекта в конце обучения получат сертификаты слушателей образовательной программы Медиашколы НКО.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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