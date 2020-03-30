Область получит более 700 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда дополнительные средства в размере 33,4 млрд рублей регионам на оборудование койко-мест для пострадавших от коронавируса. Из них в Новосибирскую область будут направлены 712 млн рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налоговой политике Вера Ганзя.

— Первые транши уже в течение следующих дней пойдут в регионы, — сообщает депутат на своей странице в соцсети, обращаясь к подписчикам. — Новосибирской области выделены 712 млн рублей, Томской области — 156 млн. Это (Сообщение. — Ред.) для того Фомы Неверующего, который, сея панику, кричит по всем соцсетям, что ничего не делается. Главное, чтобы не попасть на эти койки, сидите дома!

Одновременно на региональном уровне в рамках мер противодействия коронавирусу принят дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

— В данный перечень вошли средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, автозапчасти, санитарно-технические изделия, очки, линзы, средства связи (мобильные телефоны, сим-карты), товары для предупреждения пожаров и пожаротушения и другие товары, — сообщают в правительстве Новосибирской области.

Еще одна мера, которую предполагается реализовать на территории региона, касается приостановки деятельности по проведению проверок в отношении предпринимателей, за исключением внеплановых проверок.

— Основанием для них является причинение вреда жизни, здоровью, возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитаций и иных документов, имеющих разрешительный характер, — перечисляет и.о. министра регионального развития Лев Решетников. — Также предполагается предусмотреть необходимость проверок, назначенных в срок не позднее 31 марта. Органам местного самоуправления даются аналогичные рекомендации.

Напомним, по официальным данным, в настоящее время на территории Новосибирской области выявлены 9 случаев заболеваний коронавирусом. Все пострадавшие — жители региона, вернувшиеся из загранпоездок.

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