В 2ГИС появился поиск лекарств

В 2ГИС можно увидеть карту цен на медикаменты, сообщили в пресс-службе 2ГИС.

— Опция работает так же, как и поиск других товаров в 2ГИС. Если лекарство нужно прямо сейчас — можно поискать по названию и посмотреть, где оно есть в наличии поблизости. Если есть время повыбирать и хочется сэкономить — можно на карте или в списке результатов поиска посмотреть, где лекарство дешевле, — рассказали в пресс-службе.

С помощью 2ГИС можно выбирать медикаменты среди тех, которые есть в наличии. Если препарата прямо сейчас в аптеке нет, сервис его не покажет.

Поиск медикаментов доступен на сайте 2gis.ru и в мобильном приложении 2ГИС для iOS и Android. Для работы новой функции смартфон должен иметь подключение к интернету — сервис получает информацию от аптек в режиме онлайн.

Отмечается, что возможность находить лекарства в аптеках и сравнивать цены на них появилась в 2ГИС для 58 городов, зона покрытия будет расширяться.

Фото предоставлено пресс-службой 2ГИС