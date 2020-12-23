Область получит в 2021 году более 54 млрд рублей федеральных трансфертов

— В 2021 году для региона будут существенно увеличены трансферты из федерального бюджета — до 54,2 млрд рублей. В 2020 году — 40,7 млрд рублей, — сообщил, выступая на декабрьской сессии заксобрания в рамках третьего слушания закона об областном бюджете на 2021-2023 годы, депутат Госдумы Александр Жуков.

В частности, он рассказал, что региону выделены 6,4 млрд рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, чтобы помочь области выполнить обязательства в условиях пандемии, 2,4 млрд — на выплату индексации зарплат работникам бюджетной сферы.

— В 2022 году должна быть готова ледовая арена. В 2021 году на этот объект будет выделен 1,75 млрд — на строительство и обустройство прилегающей территории, — рассказал Жуков. — На реконструкцию аэропорта в 2021 году федеральный бюджет перечислит 3,3 млрд рублей, в 2022 году — 4,5 млрд.

Крупный транш будет направлен на реализацию масштабного проекта в области науки — строительство кольцевого источника фотонов СКИФ: в 2021 году — 3,4 млрд рублей, в 2022 — 10,5 млрд, в 2023 — 12 млрд. Более 3 млрд область получит на реконструкцию и развитие национального медцентра – клиники им. Мешалкина.

— В период пандемии стало ясно, что Новосибирская область нуждается в строительстве современной инфекционной больницы. С такой инициативой губернатор Андрей Травников вышел на председателя правительства РФ. Нам удалось включить проект в рекомендации Госдумы правительству РФ начать строительство больницы в 2021 году. Надеюсь, что в поправках бюджета удастся решить этот вопрос, но многое будет зависеть от руководства области, — добавил Александр Жуков.

Он также пояснил, что озвученная сумма федеральных трансфертов региону может быть увеличена. В рамках пандемии на федеральном уровне станет постоянно заседать трехсторонняя рабочая группа, которая будет оперативно реагировать на возникающие в результате пандемии вызовы и принимать решение по дополнительным выплатам врачам, поддержку МСП и т.д.

Комментируя озвученные Жуковым цифры, спикер заксобрания Андрей Шимкив обратил внимание депутатов на то, как сильно увеличились суммы федеральных трансфертов, поступающие в Новосибирскую область.

— Еще три года назад для нас за счастье было получить 10-15 млрд. А сегодня речь идет о 50 млрд рублей, — заявил Шимкив.

Напомним, Александр Жуков представляет в Госдуме Новосибирскую область. В 2021 году предстоят новые выборы в нижнюю палату российского парламента.

Фото пресс-службы правительства