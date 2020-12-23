Основные особенности фреона R134

Его начали задействовать из-за введения ограничений на функционирование разных систем с хладонами, где есть хлор. Холодильный агент 134 применяется и как чистый состав, и в сочетании с другими соединениями. У него есть несомненные плюсы, если проводить параллели с фреоном 12, но существуют и конкретные специфические характеристики, оказывающие влияние на использование непосредственно фреона и морозильного оснащения. Все фреоны – это смеси, которые закипают при низком давлении и которые выпадают в конденсат при высоком. Данные характеристики дают возможность применять холодильные агенты при формировании морозильного оснащения и кондиционеров.

Фреон 134 – это холодильный агент, произведенный без задействования хлора. Газ не имеет оттенка. Обычно обозначенным холодильным агентом осуществляют заправку в транспорте, индустриальных морозильных агрегатах, в домашних кондиционерах. Задействуют, кроме того, при изготовлении прочих брендов фреона. Холодильный агент предназначается для функционирования в диапазоне средних температурных показателей.

Фреон 134 может задействоваться в системах, где официально используются остальные холодильные агенты. Это допускается благодаря тому, что смесь находится в составе большей части хладонов. Состав задействуют в пневматическом оружии, возможна заправка баллоны, предназначенные для устройств, избавляющих от пыли. Еще их применяют, чтобы охлаждать воду в индустриальных масштабах. В жидком положении состав применяется, чтобы охлаждать персональные компьютеры.

У этого холодильного агента есть отечественный аналог – это фреон 600. Фреон 134 похож на фреон 12, однако соединять их запрещено. Это может стать причиной возникновения неисправности оборудования. Российские производители полагают, что состав создавался с учетом особенностей отечественных компрессорных приборов.

Холодильный агент не возгорается, он нетоксичен. Давление пара достаточно высокое. Это значит, что теплообменник будет нагреваться существенно дольше. Данный фреон надежно функционирует практически в любых условиях. Не нужно создавать обновленные условия безопасности. Функциональные характеристики постоянные. Кроме того, холодильный агент обладает хорошими термодинамическими показателями.

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Фото с сайта Дом Холода