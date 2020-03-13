Область продолжит сотрудничество с «Синара – Транспортные Машины»

В правительстве Новосибирской области прошла рабочая встреча губернатора Андрея Травникова и генерального директора АО «Синара — Транспортные Машины» Виктора Леша. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, было отмечено, что в регионе в приоритете — комплексная работа, предполагающая не только поставку подвижного состава, но и обновление путей, развитие маршрутной сети общественного транспорта. Ещё одно перспективное направление сотрудничества — использование электропоездов «Ласточка» в межобластном пассажирском сообщении.

Напомним, что в прошлом году на Западно-Сибирской железной дороге прошли демонстрационные поездки скоростного электропоезда «Ласточка». Участники рабочего совещания отметили, что тестовый пуск «Ласточки» по направлению «Новосибирск-Барнаул» успешен с технической точки зрения. Это дает толчок к продолжению сотрудничества.

Также Андрей Травников и Виктор Леш обсудили результаты работы и дальнейшие производственные планы Новосибирского электровозоремонтного завода. В этом году НЭРЗ был включен в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Активная фаза внедрения проекта стартовала в январе текущего года и рассчитана на шесть месяцев. В течение этого периода созданная на заводе рабочая группа совместно с консультантами Федерального центра компетенций займется внедрением на НЭРЗ культуры непрерывного совершенствования, что позволит достичь роста производительности труда на 30%.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области