С 13 апреля в Новосибирске вводится весеннее ограничение движения большегрузов

С 13 апреля по 17 мая вводится временное ограничение движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящимся к собственности города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Временное ограничение движения вводится для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза). Кроме того, ограничение действует для автомобилей с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, асфальтобетон, навальный цемент, железобетонные изделия) и относящихся к специальной технике (контейнеры железнодорожные, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).

— Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог города Новосибирска в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий, — говорится в сообщении мэрии.

Однако, для исключения срывов в движении транзитного транспорта по территории города Новосибирска предполагается организация «транспортного коридора», по которому будет происходить движение транзитных транспортных средств с соблюдением допустимых нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.09.2016 № 272.

Транспортные средства смогут проследовать с федеральных трасс восточного и западного направления через улицы Новосибирска в сторону южного выезда из города (на Чуйский тракт). К перечню улиц, на которые не распространяется временное ограничение движения транспортных средств, относятся: ул. Хилокская, ул. Петухова, Советское шоссе, ул. Мира, ул. Ватутина, Бугринский мост, ул. Большевистская, Бердское шоссе, Старое шоссе.

Временное ограничение движения транспортных средств в весенний период 2020 года не распространяется:

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

В мэрии подчеркнули, что при необходимости осуществления перевозок грузов автомобильным транспортом с осевыми нагрузками, превышающими предельно-допустимые параметры, перевозчикам необходимо получить в управлении автомобильных дорог мэрии города Новосибирска специальные разрешения на перевозку тяжеловесных грузов.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru