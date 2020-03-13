С 13 апреля в Новосибирске вводится весеннее ограничение движения большегрузов

С 13 апреля по 17 мая вводится временное ограничение движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящимся к собственности города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
Временное ограничение движения вводится для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза). Кроме того, ограничение действует для автомобилей с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, асфальтобетон, навальный цемент, железобетонные изделия) и относящихся к специальной технике (контейнеры железнодорожные, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).
— Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог города Новосибирска в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий, — говорится в сообщении мэрии.
Однако, для исключения срывов в движении транзитного транспорта по территории города Новосибирска предполагается организация «транспортного коридора», по которому будет происходить движение транзитных транспортных средств с соблюдением допустимых нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.09.2016 № 272.
Транспортные средства смогут проследовать с федеральных трасс восточного и западного направления через улицы Новосибирска в сторону южного выезда из города (на Чуйский тракт). К перечню улиц, на которые не распространяется временное ограничение движения транспортных средств, относятся: ул. Хилокская, ул. Петухова, Советское шоссе, ул. Мира, ул. Ватутина, Бугринский мост, ул. Большевистская, Бердское шоссе, Старое шоссе.
Временное ограничение движения транспортных средств в весенний период 2020 года не распространяется:
В мэрии подчеркнули, что при необходимости осуществления перевозок грузов автомобильным транспортом с осевыми нагрузками, превышающими предельно-допустимые параметры, перевозчикам необходимо получить в управлении автомобильных дорог мэрии города Новосибирска специальные разрешения на перевозку тяжеловесных грузов.
Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru
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