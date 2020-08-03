Области рекомендовали увеличить закупку вакцины от гриппа

— Вышло постановление главного санитарного врача РФ №20, где прописаны мероприятия, которые уже необходимо проводить для подготовки к эпидсезону по гриппу и ОРВИ. Совместно с минздравом области мы готовим необходимую нормативную базу и план региональных мероприятий, — сообщил на еженедельном оперативном совещании руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Он предупредил губернатора Андрея Травникова, что региону необходимо дозаявиться по вакцине от гриппа.

— В прошлом году мы привили чуть больше 50% населения области. Это очень хороший результат. Но в постановлении главного санитарного врача РФ рекомендуется провести иммунизацию от гриппа более 60% населения субъекта федерации. У нас от минздрава ушла заявка на чуть более 54%. В срочном порядке нужно дозаявиться, чтобы в регионе была необходимая вакцина, — подчеркнул Щербатов.

Он также отметил, что сейчас в трех медицинских учреждениях региона — первой инфекционной больнице, третьей детской инфекционной больнице и облбольнице — создана лабораторная база для работы с тестами гриппа и ОРВИ. Однако при необходимости 14 лабораторий других медорганизаций, которые работают с COVID-инфекцией, при закупке тест-систем могут перейти на лабораторную диагностику по сезонным заболеваниям.

— В плане контроля противоэпидемиологической ситуации мы активизируем работу по мониторингу ситуации заболевания гриппом и ОРВИ. Мониторинг будем проводить в ежедневном режиме, — сообщил Александр Щербатов.

Напомним, осенью эксперты ожидают вторую волну заболевания коронавирусной инфекцией. Испытания вакцин от COVID-19 только начались. Разработка новосибирского ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» с 27 июля испытывается на добровольцах.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано 451 обращение по ОРВИ, госпитализированы 12 человек.

Фото: pixabay.com, автор- Bao_5