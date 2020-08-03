Область продала за год 723 тыс тонн зерна

— Сельхозпредприятия области завершают реализацию зерна урожая 2019 года. На сегодняшний день продано 723 тыс, в том числе 387 тыс ушло на экспорт, — сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Он уточнил, что остатки зерна на элеваторах области сегодня минимальны и составляют 160 тыс тон, в том числе 38 тыс тонн коммерческого зерна. Общая загруженность элеваторов региона составляет менее 11 %.

Напомним, с 20 июля в области стартовала уборочная кампания. Сейчас уборку урожая зерновых и зернобобовых культур ведут сельхозпроизводители в 15 районах области. Обмолочены посевы на площади 8,7 тыс га. В основном ведется уборка озимых культур, овса, ячменя и гороха. Валовый сбор составляет 12,8 тыс тонн при средней урожайности 14,7 ц\га.

В ходе посевной кампании текущего года, которую аграрии Новосибирской области завершили 8 июня, яровой сев произведен на площади 1 млн 896,6 тыс гектаров, из которых 1,4 млн га — зерновые и зернобобовые культуры. Озимые культуры под урожай 2020 года были размещены на площади более 50 тыс гектаров.

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