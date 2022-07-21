Областной онкодиспансер реорганизовал амбулаторную службу

По сообщению пресс-службы регионального правительства, отделение, которое работало на ул. Залесского на территории Горбольницы, переехало в главный корпус на ул. Плахотного, 2.

Чтобы организовать прием всех первичных профильных пациентов региона, в поликлинике главного корпуса онкодиспансера открыли семь дополнительных кабинетов. Врачи работают с 8.00 утра до 20.00 вечера.

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова рассказывает, что в рамках проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение» на территории онкодиспансера построили три новых модульных здания: одно – для аппарата МРТ, во второе переехало патоморфологическое отделение, в третье – дневной стационар, где проводят химиотерапию. Благодаря этому в главном корпусе освободились площади.

— Слияние двух диспансерных отделений позволяет ускорить мультидисциплинарный консилиум, на котором профильные специалисты определяют индивидуальную тактику, объем и порядок лечения: хирургия, химиотерапия или лучевая терапия, — комментирует Елена Аксенова.

Во время переходного периода в бывшем отделении онкодиспансера на Горбольнице дежурит регистратор, который помогает пациентам, не знающим о переезде.

На сайте диспансера работает горячая линия, где можно уточнить информацию о работе объединенного отделения, добавили в пресс-службе правительства Новосибирской области.