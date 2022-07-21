Очередные санкции Евросоюза и Великобритании, Mothercare может покинуть РФ, а финский концерн Wärtsilä ушел с российского рынка

ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. В него включили эмбарго на золото, расширение черного списка, а также уточнение финансовых и торговых санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС.

— На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов, — написал постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс в Twitter.

Политик уточнил, что помимо запрета импорта золота из РФ новый пакет санкций включает в себя дополнительные меры экспортного контроля и заморозку активов Сбербанка.

Ограничения вступили в силу 21 июля. В то же время Великобритания запретила ввоз российского золота и в дальнейшем планирует запретить импорт нефти и угля, сообщается на сайте британского правительства.

Из документа, опубликованного на сайте, следует, что Соединенное Королевство введет запрет на импорт угля из РФ 10 августа текущего года, а ввозить российскую нефть будет запрещено с 31 декабря 2022-го.

Кроме того, поправка вводит запрет на оказание соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг клиентам из России.

Продавец детских товаров Mothercare может уйти из России. Кувейтская Alshaya Group ищет покупателя на его магазины в нашей стране, пишут «Ведомости».

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что компания рассчитывает полностью продать бизнес, но может и начать распродажу товарных запасов и закрыть все магазины сети. Решение о продаже связано с давлением правообладателя — британской Mothercare на Alshaya Group. Отмечается, что Alshaya Group рассчитывает избежать ликвидации российского юрлица и собирается передать покупателю сеть магазинов полностью или частично, с оборудованием и персоналом. Также покупатель станет владельцем товарных запасов на полтора года, на закупку которых компания потратила примерно 3 млрд рублей и хотела выручить от их реализации в два раза больше.

В России работает 118 точек Mothercare. Выручка «Монэкс трейдинга» по РСБУ в 2021 года выросла на 3,4%, до 12,9 млрд рублей, а чистый убыток составил 243,5 млн рублей.

Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на российском рынке, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании.

— Сегодня Wärtsilä объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года. Все корректировки и закрытие операций Wärtsilä были завершены в соответствии с местным законодательством. Во всех процессах приоритетом Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников, — говорится в сообщении.

Wärtsilä — ведущий поставщик оборудования и технологий для энергетики и судостроения. В конце 1980-х российское центральное конструкторское бюро «Айсберг» в сотрудничестве с ее подразделением — Wartsila Marine Solutions — построила атомные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач».

Специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения шведско-швейцарская компания АВВ уходит с российского рынка, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Компания перестала принимать новые заказы в России после начала специальной военной операции на Украине. Но она «продолжала выполнять небольшое количество существующих договорных обязательств с местными клиентами», не противоречащих принятым против РФ санкциям.

В России на АВВ занято 750 человек, у компании есть две производственные площадки в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров. До прекращения приема новых заказов поступления от деятельности в России составляли 1-2% общей годовой выручки АВВ Group, поясняется в пресс-релизе.

Транснациональная компания, на которой работают почти 105 тыс. человек, была создана в результате слияния в 1988 году шведской компании ASEA и швейцарской компании Brown, Boveri & Cie. Штаб-квартира находится в городах Вестерос и Цюрих, производство — в Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, Чехии, Индии, Китая, США, Португалии, Бразилии, Финляндии, Эстонии, всего более, чем в 100 странах.