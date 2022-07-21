Рекламодателям

Очередные санкции Евросоюза и Великобритании, Mothercare может покинуть РФ, а финский концерн Wärtsilä ушел с российского рынка

  • 21/07/2022, 17:16
Автор:
Очередные санкции Евросоюза и Великобритании, Mothercare может покинуть РФ, а финский концерн Wärtsilä ушел с российского рынка
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 21 июля.

ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. В него включили эмбарго на золото, расширение черного списка, а также уточнение финансовых и торговых санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС.

— На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов, — написал постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс в Twitter.

Политик уточнил, что помимо запрета импорта золота из РФ новый пакет санкций включает в себя дополнительные меры экспортного контроля и заморозку активов Сбербанка.

Ограничения вступили в силу 21 июля. В то же время Великобритания запретила ввоз российского золота и в дальнейшем планирует запретить импорт нефти и угля, сообщается на сайте британского правительства.

Из документа, опубликованного на сайте, следует, что Соединенное Королевство введет запрет на импорт угля из РФ 10 августа текущего года, а ввозить российскую нефть будет запрещено с 31 декабря 2022-го.

Кроме того, поправка вводит запрет на оказание соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг клиентам из России.

Продавец детских товаров Mothercare может уйти из России. Кувейтская Alshaya Group ищет покупателя на его магазины в нашей стране, пишут «Ведомости».

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что компания рассчитывает полностью продать бизнес, но может и начать распродажу товарных запасов и закрыть все магазины сети. Решение о продаже связано с давлением правообладателя — британской Mothercare на Alshaya Group. Отмечается, что Alshaya Group рассчитывает избежать ликвидации российского юрлица и собирается передать покупателю сеть магазинов полностью или частично, с оборудованием и персоналом. Также покупатель станет владельцем товарных запасов на полтора года, на закупку которых компания потратила примерно 3 млрд рублей и хотела выручить от их реализации в два раза больше.

В России работает 118 точек Mothercare. Выручка «Монэкс трейдинга» по РСБУ в 2021 года выросла на 3,4%, до 12,9 млрд рублей, а чистый убыток составил 243,5 млн рублей.

Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на российском рынке, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании.

— Сегодня Wärtsilä объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года. Все корректировки и закрытие операций Wärtsilä были завершены в соответствии с местным законодательством. Во всех процессах приоритетом Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников, — говорится в сообщении.

Wärtsilä — ведущий поставщик оборудования и технологий для энергетики и судостроения. В конце 1980-х российское центральное конструкторское бюро «Айсберг» в сотрудничестве с ее подразделением — Wartsila Marine Solutions — построила атомные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач».

Специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения шведско-швейцарская компания АВВ уходит с российского рынка, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Компания перестала принимать новые заказы в России после начала специальной военной операции на Украине. Но она «продолжала выполнять небольшое количество существующих договорных обязательств с местными клиентами», не противоречащих принятым против РФ санкциям.

В России на АВВ занято 750 человек, у компании есть две производственные площадки в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров. До прекращения приема новых заказов поступления от деятельности в России составляли 1-2% общей годовой выручки АВВ Group, поясняется в пресс-релизе.

Транснациональная компания, на которой работают почти 105 тыс. человек, была создана в результате слияния в 1988 году шведской компании ASEA и швейцарской компании Brown, Boveri & Cie. Штаб-квартира находится в городах Вестерос и Цюрих, производство — в Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, Чехии, Индии, Китая, США, Португалии, Бразилии, Финляндии, Эстонии, всего более, чем в 100 странах.

Фото: pixabay.com — USA-Reiseblogger

463

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Куйбышев переводят на альткотельную

По данным на осень 2021 года, стоимость инвестпрограммы на 10 лет составляла 500 млн рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Ozon стало тесно в распредцентре ПЛП

По данным областного Минпромторга, компания планирует расширять логистический хаб в Новосибирске.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Прокуратура утвердила обвинение депутату Заксобрания

Уголовное дело передано в суд.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В обновленном по нацпроекту Заельцовском парке закрыли детские игровые площадки

От подрядчика потребовали устранить дефекты или заменить оборудование.
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Областной онкодиспансер реорганизовал амбулаторную службу

21/07/2022, 17:52

Куйбышев переводят на альткотельную

21/07/2022, 16:59

Власти учли предложения граждан по проекту полигона ТКО в Искитимском районе

21/07/2022, 15:47

Ozon стало тесно в распредцентре ПЛП

21/07/2022, 15:45
Популярное

Владельцы крупных ТЦ могут сорвать распродажу H&M

21/07/2022, 17:00

Транспортный налог в России могут временно отменить

21/07/2022, 11:35

Роскомнадзор обязал поисковики пометить «Википедию» как нарушителя закона

21/07/2022, 10:50

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ вывел из просроченной задолженности более 1 млн клиентов с начала года

21/07/2022, 14:20

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков с наибольшим приростом ипотечного кредитования

21/07/2022, 10:34

ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий

20/07/2022, 17:38
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска