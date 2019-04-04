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Обмен практическим опытом собрал представителей шести филиалов АО «РЭС»

  • 04/04/2019, 10:36
По итогам конкурса «Лучший мастерский участок» сразу 2 команды набрали равное количество баллов.

Обмен практическим опытом собрал представителей шести филиалов АО «РЭС»В целях внедрения передовых технологий обслуживания электросетевого комплекса и  обмена передовым опытом в АО «РЭС» на постоянной основе проводятся конкурсы профессионального мастерства, призванные поддержать соревновательный дух и высокий уровень профессионализма персонала предприятия. В конце 2018 года в Обществе были подведены итоги финального этапа конкурса за IV квартал.

Напомним, что по итогам конкурса «Лучший мастерский участок» сразу 2 команды набрали равное количество баллов. Победителями были признаны коллективы Половинского участка Краснозёрского РЭС филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети» и 2-ой участок (ПС Текстильная) Западного РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети».

Соответственно и мероприятия по обмену опытом прошли на базе обоих победивших подразделений. Так, 22 марта обменяться опытом и ознакомиться с подразделением — победителем конкурса в расположение Половинского участка Краснозёрского РЭС филиала «Карасукские электрические сети» прибыли представители двух филиалов Общества «Западные электрические сети» и «Чулымские электрические сети», а также представитель аппарата управления. Перед началом мероприятия коллективу победившего мастерского участка в торжественной обстановке была вручена «Почетная грамота АО «РЭС».

Участники мероприятия ознакомились с порядком хранения и ведения документации в подразделении. Затем было организовано посещение подстанции ТП — 10/0,4 кВ на социально-значимом объекте – МКОУ Половинская средняя общеобразовательная школа.

Далее приглашенные участники, ознакомились с внедрением и поддержанием системы «5С» в Краснозерском РЭС, а также содержанием производственных помещений и территории.

29 марта представители филиалов АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» и «Приобские электрические сети» посетили объекты Западного РЭС филиала «Восточные электрические сети». Традиционно мероприятие началось с вручения «Почетной грамоты АО «РЭС» персоналу 2-го участка Западного РЭС.

На этот раз специалисты АО «РЭС» собрались на реконструированной подстанции (ПС) 110 кВ «Вертковская». В ходе осмотра этого энергообъекта все без исключения участники отметили высокий уровень организации и рационализации рабочих мест, а также оформлению уголка по охране труда.

Помимо ПС «Вертковская» участники мероприятия посетили подстанцию 110 кВ «Кировская», где также оценили качество содержания и обслуживания данной электроустановки, организации хранения средств защиты и знаков безопасности.

Организация и проведение таких мероприятий говорит о том, что в компании серьезно относятся к повышению качества условий труда, его безопасности, воспитанию у работников чувства ответственности и нацеленности персонала на высокий результат.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

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