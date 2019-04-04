 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Чистая прибыль Банка УРАЛСИБ за 2018 год составила 5,4 млрд рублей

  • 04/04/2019, 10:19
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел  итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ.

Банк УРАЛСИБЧистая прибыль Банка за 2018 год составила 5,4 млрд руб., что соответствует уровню прибыли двух последних лет (6,0 и 5,0 млрд руб.).

Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 8% до 49,5 млрд руб., по сравнению с 46,0 млрд руб. по итогам прошлого года.

Чистая ссудная задолженность выросла на 25% и составила 278,9 млрд руб.

Чистые процентные доходы выросли на 44% и составили 32,8 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы выросли на 18% и составили 9,1 млрд руб.

Значения нормативов достаточности капитала значительно выросли в течение 2018 года и выполняются с существенными запасами Н1.0 — 10,4%, Н1.1 — 9,6%, Н1.2 — 9,6%.

Стабильные результаты Банка за 2018 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poor’s повысили рейтинги Банка до «B2» (прогноз «Позитивный») и «B» (прогноз «Стабильный») соответственно. Как отмечается в релизах агентств, повышение рейтингов обусловлено улучшением качества активов Банка и капитальных показателей, ростом прибыльности, стабильностью базы фондирования и существенным буфером ликвидности, а также возможностями дальнейшего стабильного  развития бизнеса по ключевым для Банка направлениям.

Фото пресс-служба банка

Популярное с сайта

Глеб Черепанов

Мэр Новосибирска определился с пресс-секретарём

03/04/2019, 19:34
Эту обязанность будет исполнять депутат горсовета Новосибирска.
Развитие СО РАН должно быть синхронизировано с нацпроектом «Наука»

Развитие СО РАН должно быть синхронизировано с нацпроектом «Наука»

03/04/2019, 18:41
Назрела необходимость кооперации науки, бизнеса и органов власти.
Городские дни науки продлятся в Новосибирске полтора месяца

Городские дни науки продлятся в Новосибирске полтора месяца

03/04/2019, 18:37
Площадками и партнерами мероприятий выступили учреждения города.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

Через онлайн-кассы в Новосибирской области пробито чеков более чем на 1 трлн рублей

04/04/2019, 14:23

Коммерческий банк настаивает на банкротстве Транспортного Союза

04/04/2019, 12:22

В Новосибирской области работает делегация Швейцарии

04/04/2019, 12:08

На 30,5% вырос рынок премиальных автомобилей в Новосибирске

04/04/2019, 12:05

В Клубе Директоров обсудили стратегию и тактику продаж

04/04/2019, 10:00

Мэр Новосибирска определился с пресс-секретарём

03/04/2019, 19:34

Развитие СО РАН должно быть синхронизировано с нацпроектом «Наука»

03/04/2019, 18:41

Городские дни науки продлятся в Новосибирске полтора месяца

03/04/2019, 18:37

«Сибиар» решил заняться производством сельхозтехники

03/04/2019, 18:10

Вопросы строительства домов в комплексе «Деловой квартал» обсудили в Новосибирске

03/04/2019, 17:51

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска