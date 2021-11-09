Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

— ЛОР-заболеваниям подвержены люди любого возраста, — рассказывает врач-оториноларинголог, лор- хирург ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort & SPA) Геннадий Меликсетов. — ЛОР-органы первыми принимают на себя удар возбудителей различных заболеваний, задерживая их и не пропуская внутрь. Важно вовремя лечить и горло, и нос, и уши, чтобы не ослабел охранный щит организма и не развились опасные осложнения.

По его словам, среди взрослых пациентов примерно половина — с острым течением болезней, а другая половина — «хроники». У детей патологии носа, горла или ушей встречаются чаще, чем у взрослых, так как иммунная система у ребятишек еще незрелая. И тянутся болезни долго.

— В санатории мы проводим лечение всей ЛОР-патологии — и детской, и взрослой. Детские — это хронический аденоидит, гипертрофия небных миндалин, аллергические и вазомоторные риниты, фарингиты, отомикозы, хронические отиты, в том числе перфоративный со стойким нарушением целостности барабанной перепонки. Взрослых лечим от хронических фарингитов, тонзиллитов, фронтитов, отитов, синуситов.

Но до того, как начать лечить, надо поставить диагноз. Диагностическое оборудование в «Парусе» (как и лечебное) — передовое, английской фирмы BTL, на зависть многим поликлиникам.

— Мы располагаем самым современным оборудованием, которое позволяет точно поставить диагноз, оказать квалифицированную помощь, — подтверждает доктор. — Мы используем эндоскопическое исследование при осмотре, оно позволяет очень точно оценить ситуацию, выявить даже незначительную патологию, к тому же мы видим сами и можем показать пациенту на экране все нюансы процессов в горле, носу или ушах. Можем сфотографировать, распечатать, чтобы в дальнейшем он шел на консультацию к другим специалистам или на операцию, имея не только заключение, но и фото.

В арсенале лечебных методов — лазеротерапия, вакуумная санация миндалин при помощи вакуума и ультразвука, различные фонофорезы, промывания носа методом перемещения, малоинтенсивные лазеры, магнитотерапия. Это современные эффективные процедуры. Например, вакуумная санация применяется при лечении хронического тонзиллита. Это специальный прибор, который состоит из отсоса и аппарата, работающего с ультразвуковым излучением. Специальная насадка надевается на миндалину, создает вакуум и убирает пробки, налет, потом миндалины промываются. Второй этап этой процедуры — фонофорез с лекарственным веществом. Ионофорез — это погружение лекарственного вещества при помощи ультразвука как можно глубже в пораженный орган. В данном случае — в миндалину.

— Конечно, существуют противопоказания, поэтому перед той или иной процедурой мы собираем анамнез, расспрашиваем человека на предмет онкологических заболеваний или патологий щитовидной железы. Если существуют противопоказания к ультразвуку, промыть миндалины можно ручным способом — при помощи специального шприца, — рассказывает Геннадий Меликсетов.

Столь основательно оборудованный ЛОР-кабинет — вещь для санаторной отрасли редкая. Но дело в том, что PARUS medical resort & SPA является полноценным медицинским центром. Если вы купили путевку в санаторий подлечить свою сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную систему или органы дыхания, движения и прочее, то обязательно попадете и к отоларингологу. Но к Геннадию Меликсетову приезжают и на амбулаторное лечение, оценив профессионализм врача и качество услуг.

— В санаторно-курортную карту входит осмотр ЛОРа, каждый отдыхающий приходит ко мне на прием, а я выявляю или не выявляю ЛОР-патологии, — поясняет доктор. — Или другой вариант: приходит человек целенаправленно, он не отдыхает в санатории, обращается как в медицинский центр: кто-то с первичными жалобами, кто-то с направлением от другого специалиста. Нередко к нам приезжают на реабилитацию после оперативного лечения. Дети — после удаления аденоидов, взрослые — после ринопластики, октопластики.

Конечно, лучше всего быть здоровым, но если для достижения этого прекрасного состояния надо сначала вылечить фарингит или гайморит, то есть смысл приехать в «Парус Резорт». Там высококвалифицированные и внимательные врачи, передовое оборудование, вам проведут экскурсию, все покажут и расскажут, а вы решите, где лучше лечиться.

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