К 2035 году в России закроются около 20% магазинов одежды

— Онлайн-продажи в пандемию выросли в два раза, до 15% от общего объема продаж, при этом до 40% магазинов закрылось, в основном из-за их неготовности к переходу в e-commerce. С их закрытием мир потребителя не изменился, что говорит о том, что людям не нужно такое большое количество магазинов и такой объем вещей. По оценкам ассоциации WearNet, на этом фоне к 2035 году в России закроются еще 20% ритейлеров, — сообщил основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций «Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35», передают РИА Новости.

По его словам, раньше журналы, телевидение, да и сами бренды убеждали потреблять больше, а с точки зрения моды — иметь большой гардероб. Сейчас же все эти журналы говорят об осознанном потреблении, о том, что объемы ненужных вещей вредят и самому человеку, и окружающему его миру.

Баженов уверен, что в сфере моды переход на осознанное потребление начинает набирать обороты: ряд крупных брендов уже объявил о запуске переработки старых вещей, использовании только экологичных материалов и заинтересованности в создании персонализированных линеек одежды. Потребители, в свою очередь, начинают интересоваться покупкой экологичной, доступной для переработки и долговечной одежды.

— В первую очередь, по нашим прогнозам, закроются слабенькие ритейлеры, так называемые noname, о которых мы не знали. Во-вторых, закроются точки сетей в торговых центрах. В период пандемии не стало 13% магазинов в ТЦ. Заметили ли вы это? Ухудшилось ли качество вашей жизни или ваш выбор из-за этого? Вряд ли, — отметил он.

По мнению эксперта, бренды, способные создать коммьюнити и общаться напрямую со своими потребителями «будут трансформировать свою политику в удержание аудитории, а их точки продаж будут расположены только в интересных для аудитории местах».