Общепиту Новосибирской области разрешили работать в полную силу

— В связи с тем, что мы живем в достаточно стабильной обстановке с заболеваемостью ковидом, со снижением показателей уже больше 1,5 месяцев, предлагаю подготовить новое решение по снятию отдельных ограничений. Предлагается с 22 февраля снять ограничения по заполняемости залов, спортивных сооружений, театров и других объектов культуры исходя из 100% заполняемости залов. Это выверенное решение, — подчеркнул на оперативном заседании правительства губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Кроме того, с 22 февраля планируется снять ограничения по времени работы ресторанов, кафе, баров и всех предприятий общественного питания. Им будет разрешено работать в соответствии с собственным графиком. Сейчас они обязаны закрываться с 24.00 до 8.00. Остальные требования и ограничения по соблюдению мер санитарной безопасности на территории Новосибирской области продолжают действовать.

— Я не понимаю и не поддерживаю дискуссию, которая возникла у отдельных коллег по поводу рекомендательного ношения маски. У нас это обязательное требование, — заявил Травников. — Еще раз напомню: мы боремся с коронавирусом. Он никуда не ушел, не смотря на достаточно умеренную статистику. Также мы боремся с остальными вирусными инфекциями, типа гриппа, ОРВИ. Не хотелось бы допустить вспышки не по каким видам диагнозов.

Заместитель руководителя Новосибирского управления Роспотребнадзора Лада Самойлова также предупредила, что не смотря на ослабление режима ограничений для общепита, требования о социальной дистанции сохраняются.

— Ограничения по времени работы организаций общепита снимаются, но дискотеки и танцы, и прочие массовые активности, где невозможно соблюсти социальную дистанцию, хотелось бы чтобы эта часть не работала, — заявила она.

Губернатор поручил правительству учесть это предложение Роспотребнадзора при подготовке документов по снятию очередной партии ограничений.

Напомним, по данным оперативного штаба на утро 14 февраля в регионе зарегистрировано 34 068 случаев коронавируса (+121 за сутки), в том числе у 1 898 детей. 31 868 человек выписаны с выздоровлением (+67 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 67 лет, 85 лет и женщины в возрасте 49 лет, 79 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 330 человек. В отделениях интенсивной терапии находились 131 человек. На ИВЛ – 24 пациента.