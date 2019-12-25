Общественный запрос как драйвер урбанизации

В Заельцовском районе открылась депутатская приемная Ильи Полякова, председателя совета директоров ГК «Стрижи», депутата регионального парламента шестого созыва. Фактически это заявка политика на участие в предвыборной гонке 2020 года за мандат в заксобрание. Поляков отмечает, что на политическом поле планирует тиражировать опыт социальной урбанистики, наработанный при развитии микрорайона Стрижи.

Эта территория на северо-западе Новосибирска — не только тезка компании, но и ее титульный проект. По словам Ильи Полякова, экономических или медийных мотиваций у него нет в принципе — он, как говорится, «городу уже все доказал». К новой игре на политическом поле его подтолкнули творческий азарт проект-менеджера и «гнездовой инстинкт» уроженца Заельцовского района.

— У моих депутатских планов сугубо предметная мотивация, не имеющая отношения ни к политическому тщеславию, ни к бизнес-лоббизму, — подчеркнул он на пресс-конференции в честь открытия своей приемной. — Я родился в Заельцовском районе, всю жизнь прожил на улице Дачной. То есть это моя непокинутая малая родина, мои необорванные корни. Вся моя биография фактически укладывается в эту локацию: школьные годы, первый трудовой опыт, пробы сил в бизнесе. Для меня это лучший район города. И дело не только в патриотизме или в том самом «инстинкте гнезда». Дело в самом месте: Заельцовский район уникален по многомерности своего потенциала. Тут плотная бизнес-прослойка, активная и созидательная общественность, высокий тонус социальной активности. Бизнес и общественники интуитивно налаживают свое взаимодействие, не хватает в этом союзе лишь паритетного соавторства со стороны власти. Много вопросов нужно решать именно во властных коридорах, в политической плоскости.

По мнению Ильи Полякова, инфраструктурная усталость района — его возрастная проблема, проявившаяся после десятилетий очень динамичного, даже форсированного развития.

— С 1930-х Заельцовский район — один из флагманов урбанизации Новосибирска, — поясняет Илья Поляков. — Стартовал от идеалистической концепции города-сада к экстренной военной индустриализации, а потом — транзитом — к панельному размаху 70-80-х и строительному буму нового тысячелетия. Однако за эти годы ускоренного развития у района накопилась системная усталость, накопились, так сказать, «битые файлы»: перегруженные поликлиники и детские сады, ветшание жилого фонда в старейших кварталах района. Окрестности первого Новосибирского аэропорта, самобытное место по имени «Тихий поселок» — все это пространства огромной инфраструктурной усталости, которые уже невозможно тонизировать линейными ремонтами — им нужна комплексная реновация.

Как подчеркнул Поляков в развитие своего тезиса, реновация району нужна не механистическая, «метражно-гектарная», а продуманная — производимая с уважением к интересам жителей, к лучшим сторонам здешнего уклада. Обновление должно быть комплексным: кардинальное обновление и улучшение жилого фонда в сочетании с развитием инфраструктуры.

— То, что это выполнимая задача, доказано нашим собственным опытом по перезапуску большой территории на севере Новосибирска, — аргументирует Илья Поляков. — За семь лет из самого, пожалуй, обделенного вниманием властей уголка новосибирской периферии — барачного поселка карьера Мочище — мы создали современный, динамично развивающийся район с позитивным социальным климатом. Развивая Стрижи, мы получили богатейший опыт взаимодействия, опыт быстрой и социально ориентированной реновации. Там появляются детские сады, обновилась школа, в 2021-м будет достроена большая, современная поликлиника. Для Новосибирска это рубежное событие. В Стрижах получен и систематизирован колоссальный опыт взаимодействия девелоперского бизнеса и общественности. Теперь это, без преувеличения, флагманский район северо-запада, мастер-площадка, опыт которой (и градостроительный, и опыт социального конфигурирования) будет воспроизводиться уже в масштабе всего Заельцовского района. Для ускоренного распространения опыта социально ориентированной реновации на весь район нужна, прежде всего, политическая воля и интегрирующее начало.

Одномандатный 22 округ — один из крупнейших в правобережном Новосибирске. В него входят территория близ городского аэропорта, районы площади Калинина, улицы Лебедевского, Дуси Ковальчук и Дачная, зоны примыкания зоопарка и Ботанического сада. Электоральная плотность этой территории — 65 тысяч избирателей. От какой партии будет баллотироваться Поляков, на пресс-конференции не уточнялось. В 2015 году он баллотировался по округу №24 от партии ЛДПР. Работает в комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Как отметил Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи» и руководитель предвыборного штаба Ильи Полякова, функционал общественной приемной будет насыщенным. Кроме самого Полякова прием будет вести юрист, умеющий работать с обращениями и жалобами граждан. Руководитель штаба добавил, что формирование актива уже началось, что «спикерская» часть в жизни штаба будет минимальной, а практическая работа, напротив, будет доминировать и начнется с первого же дня.

Как подчеркнул Игорь Белокобыльский, роль электорального менеджера для него внове.

— В политике моих интересов никогда не было, — заявил Белокобыльский. — Но и Илья Леонидович, и группа компаний «Стрижи» доросли до такого момента, что нам волей-неволей приходится брать на себя обязательства, выходящие за рамки наших бизнес-компетенций. Поэтому я буду помогать Илье Полякову реализовывать его проекты. Не секрет, что люди идут во власть с разнообразными мотивациями: кто-то ради своих коммерческих интересов, кто-то для реализации своих бытовых потребностей. А Илья Поляков находится в той точке судьбы, которую можно назвать точкой самодостаточности в бизнесе. Бизнес-сообществу он уже все доказал. Для него сейчас значима социальная самореализация, общественная миссия. Все те гуманистические параметры, которыми обладает наш титульный проект микрорайон Стрижи — во многом заслуга Полякова. По большому счету для нашей группы компаний депутатство Ильи Леонидовича — это скорее нагрузка, нежели объект желания. Но мы идем на это сознательно. Если мы на небольшой территории смогли сделать микрорайон, который постоянно получает общественное признание и награды во всех конкурсах с голосованием, то почему бы не масштабировать это на весь округ? Если Илье Полякову будет благоволить электоральная удача, я уверен, что через пять лет весь Заельцовский район будет обладать всеми теми хорошими чертами, что присущи нашим Стрижам.

Программу развития, предложенную создателями микрорайона, в горсовете Новосибирска намерена продвигать председатель ТОС «Мочищенский» Екатерина Шалимова.

В качестве будущего кандидата Поляков представил ее на открытии своей приемной. Интерес к идеям реновации со стороны ТОСов, работающих в Заельцовском районе, достаточно велик.

Открытие приемной посетили руководители и активисты пяти ТОСов. Председатель ТОС «Северный» Татьяна Лисова и ее коллеги поддержали настрой Полякова и Стрижей — запрос на улучшение качества жизни территорий Заельцовки очень велик.

Фото: «Комсомольская правда –Новосибирк», Алена Мартынова

Видео: ГК «Стрижи»