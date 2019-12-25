Третья часть зарегистрированных в регионе индивидуальных предпринимателей – моложе 35 лет

Количество физических лиц, зарегистрированных в Новосибирской области в качестве индивидуальных предпринимателей, на 1 декабря 2019 года составляет 87 076 человек. Сведения о них содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. За 11 месяцев 2019 года статус индивидуального предприниматели в Новосибирской области приобрели 19 559 человек, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Самыми популярными направлениями деятельности ИП в регионе являются транспортные перевозки, розничная торговля и предоставление парикмахерских услуг, — отметила начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Резеда Хасанова.

По ее словам, среди зарегистрированных индивидуальных предпринимателей почти 61% – мужчины, 39% – женщины (в 2018 г. было 60% мужчин и 40% женщин). От общего количества зарегистрированных предпринимателей около 30% – моложе 35 лет (24 505 человек), количество ИП в возрасте старше 60 лет составляет 6% (5 375) человек.

— Самый молодой предприниматель ведет свой бизнес в г. Новосибирске, возраст его составляет 16 лет, род деятельности – розничная торговля играми и игрушками. В прошлом году самым молодым был 15-летний бизнесмен, который предоставлял услуги по аренде и управлению недвижимым имуществом. Самым возрастным предпринимателем, как и в 2018 году, является житель г. Новосибирска 1927 года рождения. Он занимается ремонтом обуви и изделий из кожи, — уточнили в УФНС.

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