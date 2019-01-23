«Обувь России» представила бренд обуви S-TEP на выставке Sport Casual Moscow

Группа компаний «Обувь России» впервые принимает участие в выставке-презентации спортивной, повседневной и туристической одежды, обуви, аксессуаров и оборудования — Sport Casual Moscow, которая проходит в Москве с 21 по 23 января. «Обувь России» представляет на мероприятии бренд обуви S-TEP, которую производит на собственной фабрике в Новосибирской области. Группа привезла на выставку-продажу более 30 моделей новинок сезона «Осень-Зима» 2019/2020 стиля Sport и Outdoor, а также модели обуви из текущей коллекции, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы считаем сегмент casual sport и outdoor перспективным для нашей компании, поскольку он быстро развивается, при этом в нем еще пока слабо представлена обувь российского производства. У нас же есть многолетний опыт изготовления такой обуви, адаптированной для наших климатических условий. Однако ранее мы реализовывали нашу продукцию преимущественно через сети повседневной обуви, сейчас же стоит задача выйти в новый сегмент. — комментирует директор производственной компании «Обувь России» Сергей Юнг. — Таким образом, основная цель нашего участия в выставке Sport Casual Moscow — расширить географию сбыта бренда S-TEP за счет специализированных магазинов спорта, туризма, экипировочных центров, а также повысить его узнаваемость. В феврале этого года мы также планируем принять участие в Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси» и представить на ней наш бренд обуви для экстремальных климатических условий — Pioneer of Arctic Travel.

Отмечается, что среди конструктивных особенностей новой коллекции «Осень-Зима» 2019/2010 — эффектная колодка в стиле берцев, тракторная подошва и итальянская подошва Vibram с антискользящей вставкой.

Бренд женской и мужской комфортной обуви S-TEP существует на рынке с 2000 г. «Обуви России» он принадлежит с 2015 года, когда в результате сделки M&A в состав Группы вошла обувная фабрика, на которой производится обувь под данной торговой маркой. Обувь S-TEP изготавливается с использованием прогрессивной немецкой литьевой технологии. Она позволяет производить прочную, легкую и комфортную обувь, которая подходит как для повседневной носки, так и для активного отдыха. Бренд S-TEP представлен в формате shop-in-shop розничных сетях Группы, также значительный объем поставляется оптовым клиентам.

Фото: пресс-служба компании