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Лишь 6 % вакансий в Новосибирске предназначались для студентов и начинающих специалистов

Чаще всего компании рассматривали их на позиции в сфере продаж, индустрии гостеприимства.
  • 23/01/2019, 13:23
men

В 2018 году в Новосибирске среди всех опубликованных вакансий на hh.ru, 6% предназначалось для студентов и начинающих специалистов. За последние несколько месяцев компании чаще всего рассматривали их на позиции в сфере продаж, индустрии гостеприимства (туризма, гостиниц, ресторанов). В пятерку лидеров по спросу у работодателей также вошли административный персонал, специалисты в области консультирования, информационных технологий, интернета и мультимедиа, сообщили в пресс-службе HeadHunter (hh.ru).

— Что касается кандидатов, то в Новосибирске доля резюме соискателей в профобласти «Начало карьеры, студенты» в 2018 году составила 15%. В плане трудоустройства наиболее популярны среди студентов сферы продаж, административный персонал и информационные технологии. При этом, начинающие специалисты чаще указывают в резюме следующие ключевые навыки: владение ПК, работу в команде, грамотную речь, английский язык и знание компьютерных программ, — рассказали эксперты.

Отмечается, что конкуренция на рынке труда среди студентов и начинающих специалистов высока во всех регионах СФО. В среднем на одну вакансию в течение года приходилось около 13 резюме на предложение. В Новосибирске на одно предложение приходилось 13,9 резюме. А вот самый высокий конкурс сегодня в Томске, 17,5 резюме на одно предложение.

Фото: pixabay.com, автор- 089photoshootings

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