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Объявлен очередной тендер на работы по подготовке строительной площадки четвертого моста в Новосибирске

Цена контракта — 98,3 млн рублей.
  • 31/05/2019, 14:58
most

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило конкурс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы по строительству на правом берегу Оби телефонной канализации с установкой смотровых устройств, проложить кабели связи ОАО Ростелеком, ВОК ОАО Ростелеком и ВОК арендаторов каналов телефонной канализации. Кроме того, на левом берегу, необходимо выполнить работы по выносу из зоны строительства телефонной канализации на ул. Станционной.

Отмечается, что победитель аукциона должен был приступить к работам на следующий день после заключения контракта. Срок окончания выполнения работ — 20 ноября 2019 года.

Начальная цена контракта — 98,3 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета.

Заявки на участие в тендере можно подать до 17 июня 2019 года.  Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 21 июня 2019 года. Дата проведения аукциона в электронной форме — 24 июня 2019 года.

Фото с сайта most.nso.ru

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