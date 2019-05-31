Татарский «Унистрой» заинтересовался Новосибирском

Компания «Унистрой» из Республики Татарстан ищет земельные участки в регионах России, в том числе в Новосибирске. Как говорится в сообщении портала «Единый реестр застройщиков», компании интересны территории площадью от 0,5 га в черте города.

— Нам интересна не только Новосибирская область. Компания «Унистрой» достаточно давно вышла за пределы домашнего региона. Сегодня, помимо Татарстана, мы ведем наш бизнес в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Самарской области. В 2017 году мы поставили себе стратегическую задачу: выход в новые регионы и расширение географии присутствия. Поэтому мы рассматриваем участки под застройку в крупных городах России. Естественно, что Новосибирск, как самый быстрорастущий город страны, привлекает наше внимание. Мы видим здесь конкурентный рынок, обладающий большим потенциалом развития, — комментирует решение застройщика заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

Он уточнил, что конкретную локацию для застройки в Новосибирске компания еще не выбрала, но отметил, что «Унистрою» интересны участки размером от 30 га под комплексную застройку.

— Мы оцениваем их по многим показателям, ключевой из которых — инвестиционная стоимость, — добавил Юсупов. — Наша компания готова рассмотреть все предложенные варианты от собственников земельных участков, в том числе и с редевелопментом территории.

По его словам, у компании нет лимитов инвестирования в регион. В стандартах «Унистрой» — строительство жилых комплексов со всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой в шаговой доступности.

— Это, как правило, 10-19-этажные дома с удобными паркингами и дворами без машин, внутри которых создаются парковые и прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. Предусматриваем коммерческую и социальную инфраструктуру. Одним словом, создаем условия, чтобы наши жители не тратили время на дорогу до детских садов, школ, парков, магазинов — все на территории, — поясняет Искандер Юсупов.

Собеседник InfoPro54 отмечает, что в Новосибирске — конкурентный рынок, но обладающий большим потенциалом развития. Он напоминает, что по численности населения Новосибирск — третий в России, и «Унистрой» видит здесь высокий спрос и потребность в качественном комфортном жилье. Конкретных планов по доле рынка, которую компания хотела бы занять в регионе, у застройщика из Татарстана пока нет.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков отмечает, что исследовал рынок недвижимости Казани и может точно сказать: он достаточно специфичен.

— Для того чтобы на нем работать нужно иметь взаимоотношении с властью. Новосибирский рынок гораздо более свободный, конкурентный, и это сказывается на ценах на жилье. В Казани стоимость квадратного метра выше, чем в нашем городе, — комментирует Дьячков.

Эксперт также уверен, что в Новосибирске сегодня довольно много участков для редевелопмента под комплексную застройку. Ряд застройщиков региона реализует такие проекты, но у компаний из Татарстана большой опыт работы именно на этом сегменте рынка, так что у «Унистроя» могут быть интересные рыночные перспективы на новом поле.

— С приходом этого застройщика можно ожидать усиления конкуренции на новосибирском строительном рынке. И это хорошо для отрасли и потребителя. Но ужесточение конкуренции сейчас, в принципе, станет трендом, так как игроки будут укрупняться после 1 июля, — рассуждает Сергей Дьячков. — С другой стороны, практика показывает, что на новосибирском строительном рынке «приживаются» только сибирские строительные компании: из Томска, Алтая, где схожие условия игры. Застройщики из европейской части России, в лучшем случае, реализуют один проект и уходят, либо попадают в список долгостроев. У нас своеобразные условия работы. Ни мэрия, ни областное правительство не занимаются патронажем строительных компаний, и «европейские» варяги не выдерживают свободной конкуренции — без административного ресурса.

ООО «Унистрой» — федеральный девелопер жилья, работающий на рынке 22 года. Занимает первое место в Приволжском федеральном округе, входит в топ-25 девелоперских компаний России (по версии «Единого реестра застройщиков жилья» erzrf.ru). В портфеле застройщика более 1,6 млн кв. м реализованного жилья. Судя по сайту компании, она строит дома из кирпича, монолита. Стоимость квадратного метра в Казани варьируется от 55 до 118 тысяч рублей.

Фото предоставленs пресс-службой компании