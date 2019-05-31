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Татарский «Унистрой» заинтересовался Новосибирском

Компания изучает участки размером от 30 га под комплексную застройку.
  • 31/05/2019, 15:00
Автор: Юлия Данилова
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В стандартах «Унистрой» — строительство жилых комплексов со всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой в шаговой доступности.

Компания «Унистрой» из Республики Татарстан ищет земельные участки в регионах России, в том числе в Новосибирске. Как говорится в сообщении портала «Единый реестр застройщиков», компании интересны территории площадью от 0,5 га в черте города.

заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов— Нам интересна не только Новосибирская область. Компания «Унистрой» достаточно давно вышла за пределы домашнего региона. Сегодня, помимо Татарстана, мы ведем наш бизнес в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Самарской области. В 2017 году мы поставили себе стратегическую задачу: выход в новые регионы и расширение географии присутствия. Поэтому мы рассматриваем участки под застройку в крупных городах России. Естественно, что Новосибирск, как самый быстрорастущий город страны, привлекает наше внимание. Мы видим здесь конкурентный рынок, обладающий большим потенциалом развития, — комментирует решение застройщика заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

Он уточнил, что конкретную локацию для застройки в Новосибирске компания еще не выбрала, но отметил, что «Унистрою» интересны участки размером от 30 га под комплексную застройку.

— Мы оцениваем их по многим показателям, ключевой из которых — инвестиционная стоимость, — добавил Юсупов. — Наша компания готова рассмотреть все предложенные варианты от собственников земельных участков, в том числе и с редевелопментом территории.

По его словам, у компании нет лимитов инвестирования в регион. В стандартах «Унистрой» — строительство жилых комплексов со всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой в шаговой доступности.

— Это, как правило, 10-19-этажные дома с удобными паркингами и дворами без машин, внутри которых создаются парковые и прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. Предусматриваем коммерческую и социальную инфраструктуру. Одним словом, создаем условия, чтобы наши жители не тратили время на дорогу до детских садов, школ, парков, магазинов — все на территории, — поясняет Искандер Юсупов.

Татарский «Унистрой» заинтересовался Новосибирском

Собеседник InfoPro54 отмечает, что в Новосибирске — конкурентный рынок, но обладающий большим потенциалом развития. Он напоминает, что по численности населения Новосибирск — третий в России, и «Унистрой» видит здесь высокий спрос и потребность в качественном комфортном жилье. Конкретных планов по доле рынка, которую компания хотела бы занять в регионе, у застройщика из Татарстана пока нет.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков отмечает, что исследовал рынок недвижимости Казани и может точно сказать: он достаточно специфичен.

— Для того чтобы на нем работать нужно иметь взаимоотношении с властью. Новосибирский рынок гораздо более свободный, конкурентный, и это сказывается на ценах на жилье. В Казани стоимость квадратного метра выше, чем в нашем городе, — комментирует Дьячков.

Эксперт также уверен, что в Новосибирске сегодня довольно много участков для редевелопмента под комплексную застройку. Ряд застройщиков региона реализует такие проекты, но у компаний из Татарстана большой опыт работы именно на этом сегменте рынка, так что у «Унистроя» могут быть интересные рыночные перспективы на новом поле.

— С приходом этого застройщика можно ожидать усиления конкуренции на новосибирском строительном рынке. И это хорошо для отрасли и потребителя. Но ужесточение конкуренции сейчас, в принципе, станет трендом, так как игроки будут укрупняться после 1 июля, — рассуждает Сергей Дьячков. — С другой стороны, практика показывает, что на новосибирском строительном рынке «приживаются» только сибирские строительные компании: из Томска, Алтая, где схожие условия игры. Застройщики из европейской части России, в лучшем случае, реализуют один проект и уходят, либо попадают в список долгостроев. У нас своеобразные условия работы. Ни мэрия, ни областное правительство не занимаются патронажем строительных компаний, и «европейские» варяги не выдерживают свободной конкуренции — без административного ресурса.

Татарский «Унистрой» заинтересовался Новосибирском

ООО «Унистрой» — федеральный девелопер жилья, работающий на рынке 22 года. Занимает первое место в Приволжском федеральном округе, входит в топ-25 девелоперских компаний России (по версии «Единого реестра застройщиков жилья» erzrf.ru). В портфеле застройщика более 1,6 млн кв. м реализованного жилья. Судя по сайту компании, она строит дома из кирпича, монолита. Стоимость квадратного метра в Казани варьируется от 55 до 118 тысяч рублей.

Фото предоставленs пресс-службой компании

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