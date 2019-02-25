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Объявлены первые аукционы на ремонт дорог в городе Новосибирске

Общая сумма контрактов более 185,5 млн рублей.
  • 25/02/2019, 12:12
Объявлены первые аукционы на ремонт дорог в городе Новосибирске

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объявил три электронных аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорог на улицах города Новосибирска.

В рамках технического задания первого контракта, подрядчик должен выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Фабричной (от дома №19а до дома №21а), ул. Романова, ул. Крылова, ул. Каменской, ул. Линейной, ул. Брестской, ул. Новой, ул. Магаданской, ул. 1-я Клинической, ул. Горбаня, ул. Ватутина –ул. Мира, ул. Бронной — пер. 18-й Бронный, ул. Прокопьевской, ул. Титова, ул. Троллейной, ул. Тихвинской и ул. Космической.

Сроки завершения работ — 2 сентября 2019 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта — 49,6 млн рублей.

Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2019 год.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе — 13 марта 2019 года. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе — 15 марта 2019 года.

Дата проведения электронного аукциона —18 марта 2019 года.

В рамках техзадания второго контракта, подрядчик должен выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Индустриальной, Каменского шоссе, ул. Трикотажной, ул. Красина, пер. 9-го Почтового, ул. Александра Невского, пер. 2-го Краснодонского, ул. Новоуральской, ул. Чекалина, проезда от ул. Чкалова до ул. Авиастроителей, ул. Кайтымовской, проезда от ул. Столетова до ул. Объединения, 25, ул. Автогенной, ул. Ключ-Камышенское Плато, ул. Переселенческой,ул. Ласточкина, ул. Российской и ул. Мусы Джалиля.

Сроки завершения работ — 2 сентября 2019 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта — 55,9 млн рублей.

Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2019 год.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе —13 марта 2019 года. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе — 15 марта 2019 года.

Дата проведения электронного аукциона — 18 марта 2019 года.

Согласно документации третьего аукциона, подрядчику необходимо выполнить работы по ремонту дорог на улицах города Новосибирска с устройством верхнего слоя тонкослойного покрытия из битумоминеральной смеси по ул. Кошурникова, ул. Адриена Лежена, ул. Октябрьской, на проезде Виктора Ващука, по ул. Ленина, ул. Краузе, ул. Петухова, ул. Громова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Толмачевской, ул. Новосибирской, ул. Добролюбова, ул. Волочаевской, ул. Новоселов, ул. Сызранской, ул. Аксенова, ул. Баганской, ул. Шмидта, Пр. Академика Лаврентьева, ул. Кутателадзе, ул. Экваторной, ул. Софийской.

Сроки завершения работ — 2 сентября 2019 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта — 80 млн рублей

Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2019 год.

Фото: Ростислав Нетисов

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