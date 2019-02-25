В Новосибирской области утверждены условия эмиссии и обращения гособлигаций

Приказ об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга размещен на сайте регионального правительства. Эмитентом выступает министерство.

Срок обращения облигаций может быть менее одного года и более семи лет. Номинальная стоимость одной облигации в рамках одного выпуска выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 рублей.

Отмечается, что в рамках эмиссии облигаций размещение выпусков облигаций может осуществляться посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, генеральными условиями, настоящими условиями и решением о выпуске сделок купли-продажи облигаций между генеральным агентом, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона), проводимом у организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.

Напомним, в соответствии с законом Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» общий объем доходов бюджета на 2019 год составляет 154, 2 млрд рублей; объем безвозмездных поступлений – 26,8 млрд; общий объем расходов бюджета – 160,3 млрд; расходы на обслуживание государственного долга Новосибирской области – 3,5 млрд рублей; дефицит бюджета – 6 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Новосибирской области на 1 января 2020 года – 47,7 млрд, в том числе по государственным гарантиям – 650 млн рублей. На момент утверждения настоящих условий суммарная величина государственного долга Новосибирской области составляет 35,1 млрд рублей.

Фото: Юлия Данилова