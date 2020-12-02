Речь идет о заболеваниях, которые возникают из-за вредного производства, в результате травм. Из-за таких ситуаций человек целиком или частично лишается возможности зарабатывать на жизнь.

Виды страхования работников

Страхование работников является обязательным условием для работодателей. Оно выполняется по нескольким направлениям, бывает медицинским, пенсионным.

Обязательное страхование работников является отражением государственной воли, предоставляющей минимум гарантий трудящимся гражданам при уменьшении или утратой ими трудоспособности.

Добровольное страхование – это дополнительная поддержка. Его инициирует работодатель либо сами трудящиеся.

Обязанность застраховать свой персонал возлагается на работодателя с момента вступления в силу трудового соглашения. Трудовой кодекс гласит, что условия обязательного социального страхования, наряду с гарантиями и компенсационными выплатами должны входить в договор. Можно детально перечислить полагающиеся трудящемуся гражданину выплаты или просто указать, что он имеет страховку в общей системе.

Страховое агентство Polis Re/Полис Рэ работает по всему миру и представлено в Казахстане, России, Швейцарии, Китае, США, а так же на пространстве СНГ. Официальные сайты компании polisre.kz, polisre.ru, polisre.com – там можно найти всю актуальную информацию, условия страхования.

В агентство можно обратиться при необходимости выполнить страхование жизни работников на любом предприятии. Страховка будет подготовлена в кратчайшие сроки. При наступлении страхового случая, повлекшего за собой увечья или смерть сотрудника предприятия, пострадавший или его родственники получат компенсационную выплату в установленном законом размере.

К обязательному страхованию также относят выплаты пособий в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью, старостью.

Для отдельных категорий рабочих предусмотрено обязательное страхование жизни и здоровья, обусловленное повышенной опасностью, которая присуща их работе. К этой категории относят полицейских, военных, таможенников. В качестве страхователя тут выступают органы государственной власти.

Страхование трудящихся – это действенная форма защиты населения, которое работает официально. Оно обеспечивает материальное благополучие при наступлении негативных ситуаций. Законопослушные работодатели помимо обязательной страховки заботятся еще и о дополнительной поддержке персонала за счет добровольного страхования.

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