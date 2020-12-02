В Новосибирской области в 1,5 раза вырос спрос на курьерскую доставку Почты России

Это в 1,5 раза чаще, чем два года назад. Увеличение спроса на услугу объясняется скоростью доставки и обработки почтовиками экспресс-отправлений, а также удобством для граждан, особенно в период пандемии и самоизоляции.

С начала 2020 года в Новосибирской области были приняты более 95 тысяч почтовых экспресс-отправлений от жителей региона. При этом получены и вручены около 195 тысяч отправлений из других регионов страны или из-за рубежа.

— Экспресс-отправления — одна из самых востребованных услуг Почты России, — рассказал заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Максим Крыжановский. — Контрольные сроки экспресс-доставки значительно меньше сроков доставки обычного отправления. Например, время доставки по Сибирскому региону и в центральную часть России составляет 1-4 дня от момента приема посылки у клиента до вручения ее адресату.

В Новосибирской области выделенные курьерские службы находятся в четырех городах — Новосибирске, Искитиме, Карасуке и Барабинске. В зону обслуживания этих участков курьерской доставки входят Бердск, Кольцово, Мочище, Краснообск, Пашино, Каменка, Барышево, Линево и другие населенные пункты.

Отправить экспресс-отправление можно из дома или офиса, а также в любом почтовом отделении региона. Оформить и оплатить курьерскую доставку можно в отделении связи, через сайт Почты России, а также с помощью мобильного приложения компании. Экспресс-отправления легко отслеживаются онлайн по трек-номеру, информация о нем доступна в чеке.

Получить информацию о деятельности EMS-службы можно по телефону 8-800-200-50-55 или на официальном сайте компании pochta.ru/emspost/.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России