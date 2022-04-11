Обзор скуд турникетов

Соответственно, СКУД-турникет является оборудованием, которое автоматически контролирует допуск посетителей на проходных заводов, на фабриках, в аэропортах, вокзалах и проч. В данном обзоре рассмотрим несколько моделей, которые имеют такой функционал.

SAIMA SWING GATE 285

Модель представляет собой две распашные калитки из калёного стекла, встроенные в блоки слева и справа. Высота створок такой калитки – 1700 мм. Каркас блоков сделан из нержавеющей стали.

Автоматический допуск посетителей может происходить в одном из вариантов:

считыванием электронной карты;

сканированием отпечатков пальцев;

сканированием лица пользователя.

По желанию заказчика можно покрыть турникет мрамором или деревом, чтобы было проще вписать в интерьер помещения.

Другие особенности такого СКУД-турникета:

управление через стандарты: RS 232 \ RS 485;

встроенный аккумулятор на 600 проходов;

синтезатор русской речи для подсказок пользователю;

температурный режим работа: от -10 до +55 градусов.

БЛОКПОСТ ТРД 600

Модель представляет собой так называемый трипод: проход ограничивают три штанги, находящиеся относительно друг друга на 120 градусов. Преимущество перед рассмотренной выше моделью состоит в большей компактности и надёжности механизма. Турникеты-триподы в принципе считаются наиболее крепкими из всех имеющихся на рынке механизмов. С другой стороны, через них можно перепрыгнуть, что исключено в распашных турникетах.

Стандартно турникет данной модели автоматически допускает посетителя по электронной карте, прикладываемой к панели. Но по желанию заказчик может заказать и другое оборудование допуска:

по сканированию лица;

по отпечатку ладони или пальца;

через сканер штрих-кода;

по картоприёмнику.

ТРД 600 изготовлен из нержавеющей стали, но для эстетики можно заказать декорирование камнем черного или коричневого цвета. Также можно изменить ширину штанги, сделав индивидуальный заказ: от 510 до 600 мм.

Другие особенности данного СКУД-турникета, указанного у производителя:

пропускная способность: 30-45 чел/мин;

направление вращения: однонаправленное или двунаправленное;

рабочая температура: от -25 до +60 градусов.

БЛОКПОСТ ЭПР 500

Наиболее современная модель турникета данной фирмы. ЭПР 500 обладает компактной конструкцией, складываемой штангой и всеми современными способами контроля доступа:

распознавание лиц;

карт;

отпечатков;

штрих-кода;

пароля.

Через «сухие контакты» можно подключить этот СКУД-турникет к металлодетектору. Работает такой тандем следующим образом:

У пользователя под одеждой найден потенциально опасный предмет через детектор. Турникет, стоящий далее, не даёт пройти пользователю. Если пользователь выложил металлические вещи и прошёл заново через арку металлодетектора, турникет разблокируется. Пользователь проходит через турникет по электронной карте, отпечатку или другими способами.

Можно заказать и купить турникет для автоматического контроля допуском на сайте detektor-rf.ru. Там есть все представленные выше модели СКУД-турникетов.