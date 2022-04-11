Обзор скуд турникетов

Соответственно, СКУД-турникет является оборудованием, которое автоматически контролирует допуск посетителей на проходных заводов, на фабриках, в аэропортах, вокзалах и проч. В данном обзоре рассмотрим несколько моделей, которые имеют такой функционал.
Модель представляет собой две распашные калитки из калёного стекла, встроенные в блоки слева и справа. Высота створок такой калитки – 1700 мм. Каркас блоков сделан из нержавеющей стали.
Автоматический допуск посетителей может происходить в одном из вариантов:
По желанию заказчика можно покрыть турникет мрамором или деревом, чтобы было проще вписать в интерьер помещения.
Другие особенности такого СКУД-турникета:
Модель представляет собой так называемый трипод: проход ограничивают три штанги, находящиеся относительно друг друга на 120 градусов. Преимущество перед рассмотренной выше моделью состоит в большей компактности и надёжности механизма. Турникеты-триподы в принципе считаются наиболее крепкими из всех имеющихся на рынке механизмов. С другой стороны, через них можно перепрыгнуть, что исключено в распашных турникетах.
Стандартно турникет данной модели автоматически допускает посетителя по электронной карте, прикладываемой к панели. Но по желанию заказчик может заказать и другое оборудование допуска:
ТРД 600 изготовлен из нержавеющей стали, но для эстетики можно заказать декорирование камнем черного или коричневого цвета. Также можно изменить ширину штанги, сделав индивидуальный заказ: от 510 до 600 мм.
Другие особенности данного СКУД-турникета, указанного у производителя:
Наиболее современная модель турникета данной фирмы. ЭПР 500 обладает компактной конструкцией, складываемой штангой и всеми современными способами контроля доступа:
Через «сухие контакты» можно подключить этот СКУД-турникет к металлодетектору. Работает такой тандем следующим образом:
Можно заказать и купить турникет для автоматического контроля допуском на сайте detektor-rf.ru. Там есть все представленные выше модели СКУД-турникетов.
Фото с сайта рекламодателя
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