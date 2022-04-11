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Обзор скуд турникетов

  • 11/04/2022, 20:08
СКУД переводится как «система контроля и управления доступом».

Соответственно, СКУД-турникет является оборудованием, которое автоматически контролирует допуск посетителей на проходных заводов, на фабриках, в аэропортах, вокзалах и проч. В данном обзоре рассмотрим несколько моделей, которые имеют такой функционал.

SAIMA SWING GATE 285

Модель представляет собой две распашные калитки из калёного стекла, встроенные в блоки слева и справа. Высота створок такой калитки – 1700 мм. Каркас блоков сделан из нержавеющей стали.

Автоматический допуск посетителей может происходить в одном из вариантов:

  • считыванием электронной карты;
  • сканированием отпечатков пальцев;
  • сканированием лица пользователя.

По желанию заказчика можно покрыть турникет мрамором или деревом, чтобы было проще вписать в интерьер помещения.

Другие особенности такого СКУД-турникета:

  • управление через стандарты: RS 232 \ RS 485;
  • встроенный аккумулятор на 600 проходов;
  • синтезатор русской речи для подсказок пользователю;
  • температурный режим работа: от -10 до +55 градусов.

БЛОКПОСТ ТРД 600

Модель представляет собой так называемый трипод: проход ограничивают три штанги, находящиеся относительно друг друга на 120 градусов. Преимущество перед рассмотренной выше моделью состоит в большей компактности и надёжности механизма. Турникеты-триподы в принципе считаются наиболее крепкими из всех имеющихся на рынке механизмов. С другой стороны, через них можно перепрыгнуть, что исключено в распашных турникетах.

Стандартно турникет данной модели автоматически допускает посетителя по электронной карте, прикладываемой к панели. Но по желанию заказчик может заказать и другое оборудование допуска:

  • по сканированию лица;
  • по отпечатку ладони или пальца;
  • через сканер штрих-кода;
  • по картоприёмнику.

ТРД 600 изготовлен из нержавеющей стали, но для эстетики можно заказать декорирование камнем черного или коричневого цвета. Также можно изменить ширину штанги, сделав индивидуальный заказ: от 510 до 600 мм.

Другие особенности данного СКУД-турникета, указанного у производителя:

  • пропускная способность: 30-45 чел/мин;
  • направление вращения: однонаправленное или двунаправленное;
  • рабочая температура: от -25 до +60 градусов.

БЛОКПОСТ ЭПР 500

Наиболее современная модель турникета данной фирмы. ЭПР 500 обладает компактной конструкцией, складываемой штангой и всеми современными способами контроля доступа:

  • распознавание лиц;
  • карт;
  • отпечатков;
  • штрих-кода;
  • пароля.

Через «сухие контакты» можно подключить этот СКУД-турникет к металлодетектору. Работает такой тандем следующим образом:

  1. У пользователя под одеждой найден потенциально опасный предмет через детектор.
  2. Турникет, стоящий далее, не даёт пройти пользователю.
  3. Если пользователь выложил металлические вещи и прошёл заново через арку металлодетектора, турникет разблокируется.
  4. Пользователь проходит через турникет по электронной карте, отпечатку или другими способами.

Можно заказать и купить турникет для автоматического контроля допуском на сайте detektor-rf.ru. Там есть все представленные выше модели СКУД-турникетов.

Фото с сайта рекламодателя

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