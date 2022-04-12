Приговор депутату Заксобрания не прошел апелляцию

Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 11апреля приговор Чулымского районного суда в отношении Валентина Сичкарева, Виталия Кухты и Владимира Моисеева оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения. Об этом сообщила пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирской области

— В процессе судебного разбирательства установлено, что подсудимым Моисеевым В.В. совершено мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, подсудимым Кухтым В.Н. совершены те же действия, но с использованием своего служебного положения, а подсудимым Сичкарёвым В.В. совершена организация мошенничества, т.е. хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, в особо крупном размере, — отмечалось в документах суда. — Суд назначил каждому наказание в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, на основании ст.73 УК РФ постановлено наказание считать условным с испытательным сроком 3 года в отношении каждого.

Напомним, в декабре прошлого года Чулымский районный суд признал Валентина Сичкарева (депутат регионального парламента) виновным в совершении преступления, предусмотренного п.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ, Виталий Кухта и Владимир Моисеев — в совершении преступления, предусмотренного по ч.4 ст.159 УК РФ.

В январе 2022 обвиняемые подали апелляционные жалобы с просьбой отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный приговор.

В январе 2021 года региональное управление СКР по Новосибирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела по обвинению депутата Законодательного собрания области, владельца компании «Сельхозпрод» Валентина Сичкарева, а также главы одного из крестьянских хозяйств региона в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В феврале руководство реготедления «Единой России» в Новосибирской области приостановило членство в партии Сичкарева.