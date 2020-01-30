Оценка управленческих компетенций — правило современного бизнеса

Компания «Новое качество» и ее учредители Ирина Григорьева и Елена Серых уже 12 лет работают на рынке консалтинговых услуг в области управления персоналом по всей территории СФО.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании являются проекты по оценке управленческих компетенций руководителей бизнеса. Поскольку, как сказал гуру менеджмента Питер Друкер, «управлять можно только тем, что можно измерить», мы измеряем компетенции, а далее руководитель может управлять, развивать, корректировать полученное.

Многие управленцы и собственники бизнеса перед тем как доверить исполнительным директорам управление другими людьми и бизнес-процессами своей компании, либо расширить полномочия этих руководителей, заказывают надежную и проверенную временем оценку методом ассессмент центр. За годы своей работы компания «Новое качество» оценила более 1700 человек. Специалисты компании используют разные виды ассессмента, что дает 90% прогноз на поведение кандидата или сотрудника на должность руководителя и показывает четкие границы компетенций каждого.

Есть множество примеров того, как своевременный ассессмент помогал организациям и собственникам избежать принятия неверных решений. Вспоминается случай, когда собственник компании планировал поручить одному из своих топ-менеджеров продвижение нового перспективного ресторана. Беспристрастная оценка в ассессменте показала, что кандидат, не склонный к стратегическому мышлению, с низкой скоростью переработки информации и страхами принятия решений не был готов справиться с данным поручением. Приняв к сведению результаты ассессмента, собственник предпочел нанять менеджера со стороны.

В другом случае резкое и динамичное развитие бизнеса привело к качественному изменению и усложнению состояния финансовых дел. Ассессмент главного бухгалтера, ранее прекрасно подходившего для данной должности, показал, что его навыки уже не соответствуют тому уровню, который необходим в такой изменившейся ситуации в компании, а сверхдемократичный стиль руководства не вписывается в новую структуру.

В начале нового года владельцы компаний часто начинают рекрутинг или делают кадровые управленческие ротации. В этот момент как нельзя кстати будет оценка методом ассессмент центр, дабы подтвердить или опровергнуть свое кадровое управленческое решение.

При заказе ассессмент центра в компании «Новое качество» до конца февраля вы получаете консультацию по построению системы материальной мотивации персонала в подарок.

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Фото предоставлено пресс-службой компании